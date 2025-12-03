La nueva era de Vinte: René Martínez llega a la dirección general de la viviendera

Tras la adquisición de dos de sus competidores, Javer y Derex, la viviendera Vinte entró a una nueva fase de fortalecimiento institucional, lo cual también implicó cambios en su estructura organizacional. A partir del 1 de enero del 2026, René Martínez Martínez será el nuevo director de la compañía, en sustitución de René Jaime Mungarro, quien se ha desempeñado en ese puesto desde enero del 2020.

Martínez Martínez es actual director general de Servicios Corporativos Javer, cargo que ha ocupado desde marzo del 2017, pero antes se desempeñó como director de Operaciones de la firma.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se detalló que con la designación de Martínez Martínez “se continuará dando impulso a Vinte, ahora con sus subsidiarias Javer y Derex, en una nueva etapa de fortalecimiento, crecimiento y desarrollo institucional”.

Vinte puntualizó que dichos movimientos fueron avalados por su Consejo de Administración, luego de haber recibido la opinión favorable del Comité de Prácticas Societarias.

Jaime Mungarro es socio fundador de Vinte y fue director de Operaciones de la firma en el 2001 y director general adjunto a partir del 2019.

Según Vinte, ambos directivos continuarán como miembros del Consejo de Administración de la empresa.

Se consolida

Vinte cerró el 2024 como el grupo constructor de vivienda más grande de México, luego de concretar la adquisición de Javer, lo que consolidó su posición en un mercado marcado por la concentración y la escasez de nuevos desarrollos.

Con 22 años de operación y un modelo de negocio verticalmente integrado, la compañía logró escriturar 15,243 viviendas en conjunto durante ese año, colocándose como uno de los actores más activos del sector.

El enfoque de la firma se mantiene en desarrollos sustentables para segmentos de ingreso social, medio y residencial, con presencia en nueve estados del país, principalmente en la región centro.

A lo largo de su trayectoria ha construido más de 72,000 viviendas y ha sostenido altos niveles de retención de clientes, lo que le ha valido diversos reconocimientos nacionales e internacionales relacionados con diseño urbano, sostenibilidad y gestión operativa.

Vinte también ha impulsado una estrategia digital orientada al segmento proptech desde el 2017, alineada con su filosofía de innovación y con el objetivo de integrar tecnología en los procesos de desarrollo, comercialización y atención al cliente.