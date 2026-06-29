La SEC multa con 7.5 millones de dólares a Merrill Lynch por no alertar de actividad sospechosa

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ⁠impuso el lunes una multa de 7.5 millones de dólares a la unidad Merrill Lynch de Bank of America ⁠por no haber presentado numerosos informes ⁠destinados a detectar casos de blanqueo de capitales y otras actividades sospechosas de los clientes.

Merrill no admitió ni negó haber cometido ninguna infracción al aceptar la multa civil por no haber presentado numerosos informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) entre abril de 2020 y septiembre de 2024.

El caso se derivó de la confianza depositada por Merrill en el software de supervisión de transacciones de BofA para cumplir con la Ley federal de Secreto Bancario, que exige a los corredores de bolsa presentar los SAR ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.

Según la SEC, el software agrupaba los eventos potencialmente sospechosos en "grupos de eventos" y les asignaba "puntuaciones de riesgo".

La SEC dijo que Merrill investigaba solo los grupos de eventos con puntuaciones de riesgo de al ⁠menos 20 para su posible presentación como ⁠SAR, pese a que ⁠sus análisis internos mostraban que algunos grupos con puntuaciones inferiores a 20 darían ⁠lugar a la presentación de SAR si se investigaban. Merrill cooperó con la investigación de la SEC y presentó numerosos SAR tras rebajar el umbral para las revisiones internas de eventos sospechosos, según indicó el regulador.

En un comunicado, BofA, que tiene su sede en Charlotte, dijo que mantiene rigurosas prácticas contra ⁠el blanqueo de capitales y revisa de manera continua sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales para detectar y notificar actividades sospechosas.