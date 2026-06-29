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BMV reanuda operaciones tras suspensión antes de la apertura

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que se reanudaron las operaciones en el mercado bursátil a las 9:55 de la mañana de este lunes.

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Ilustración EE: Laura Castillo

Eduardo Huerta

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que se reanudaron las operaciones en el mercado bursátil a las 9:55 de la mañana de este lunes.

"Está suspensión no fue un incidente tecnológico que haya afectado la debida operación del Motor de Negociación, MoNet y se tomaron las medidas necesarias para asegurar la equidad y la continuidad de la negociación, en apego al Reglamento Interior y Manual Operativo de la Bolsa Mexicana de Valores", publicó el centro bursátil sobre el problema.

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