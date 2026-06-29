La reventa, el coqueteo político y si sí

La mayor riqueza es la tranquilidad de la mente. Epicteto

Han sido días complejos, lo mismo para la economía que en la política, desde lo permisible hasta las negaciones salvadas con otros argumentos, exposiciones de motivos nos dan muestras inequívocas que estamos en líneas rectas, no ascendentes, pero atreviéndonos a conservar la calma, para mejorar los pronósticos de crecimiento.

Licitaciones, proyecciones en los estados donde se renuevan los cargos de elección popular, mas de la mitad del país entrará en una zona de atención a los protagonistas, sin menospreciar a los que no están en las listas del vecino de enfrente, que se atreve a vestir con otros colores con tal de aparecer.

Pero ante la realidad no podemos cerrar los ojos, acusamos a la FIFA de los altos precios para ir a los estadios en México, donde el comercio de la reventa está imparable, 65 mil pesos un boleto para ver mañana el partido contra Ecuador, a quien se presume ya se le ganó en un mundial, pero con otros jugadores, hoy es una selección cotizada en el ámbito mundial más que la nuestra.

No hay caminos cortos ni fáciles por recorrer en la vida, tenemos que darnos cuenta que los mejores no están hoy en CONCACAF, donde por momentos han salvado la mediocridad que venían arrastrando desde la pasada justa, que no superaron la primera fase, por cierto, fuera del confort del aplauso en casa.

Seguramente este martes será un día de muchos contrastes, apuestas al por mayor entre los cuates y también en los mecanismos que abundan alrededor de los patrocinios, en esas repeticiones hasta la saciedad de los comerciales de televisión, con un puñado de empresas por los altos costos suponemos impuestos por el organismo en las tarifas marcadas al alza y las regalías que dan a los equipos según avancen en el torneo.

La inventiva del mexicano nos ha dado hasta para la mascota alternativa, un animal no muy popular entre quienes tienen en casa un perro o un gato; y contados los patos, por ese habitad que debe respetar su entorno; pero abusamos de los animales en demasía y ahora hasta un lucro mayor.

Más allá del “si se puede”, vendrán otros canticos en el azteca mañana, sufrido partido desde el triunfo del rival ante Alemania, la poderosa Alemania, donde no debemos ni podemos ilusionarnos, no jugamos más de 130 millones de aficionados de ocasión los más, que nos ponemos la verde o la blanca, a falta de la negra que está agotada; vaya negocio de la marca patrocinadora.

Ya coqueteamos también con el “y si sí”, porque estamos hechos de un material destacado que aparece cada cuatro años y se llama “ilusión”, porque la esperanza se ha desgastado en la política rutinaria, síntoma inequívoco que abusamos de la buena fe y el optimismo de los aficionados, quienes ven los partidos del mundial desde un aparador de una tienda, ante la imposibilidad de contratar el paquete televisivo.

Quizá mañana se apague la flama de la alegría, algarabía y hasta trabajo en línea desde la comodidad, aunque en algunas oficinas quienes no gustan del futbol, obligan a sus subalternos, conectarse en la hora del partido, porque vaya que sucede y tenemos testimonios de algunas dependencias federales, no de la mayoría.

Nada como la victoria que asiste a veces tarde, los sufrimientos en los nervios estarán encendidos, veladoras y hasta santos de cabeza, cruce de dedos, amarres y lo que se nos ocurra, la buena vibra incluida para prolongar los festejos, aunque de antemano sabremos que será casi imposible superar esta fase o la que sigue.

ENTRE LÍNEAS

Hay quienes no superan ni la “venta” de los territorios en los tiempos de Santa Ana a los Estados Unidos, menos la conquista, revolución mexicana o sumatorias, ausencia en los pronunciamientos al triunfo de un gobierno de derecha, o los apoyos a la pobreza de países hermanos. Pero lo de España y México es una relación diplomática y humanista por encima de creencias con raja política en el discurso del pasado reciente, superado por la inteligencia de nuestra presidenta.