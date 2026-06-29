Hacienda busca mejorar la evaluación del gasto público modificando la clasificación programática

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca mejorar la evaluación del gasto público a través de una modificación a la clasificación programática del mismo, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A través del acuerdo publicado, se adiciona la Modalidad X que son Funciones para la gobernanza institucional, una nueva categoría para agrupar actividades que son responsabilidades sustantivas del estado, pero que no atienden de manera directa una demanda social específica de la población.

A su vez, se reforma la Modalidad E, que se refiere a la prestación de servicios públicos, esto para evitar la coexistencia de acciones heterogéneas que generaban distorsiones en la interpretación del gasto, por lo que ahora se centrará exclusivamente en servicios que se proporcionen de forma continua, regular y directa a la población para satisfacer necesidades colectivas o garantizar derechos.

“Resulta necesario profundizar en la claridad y precisión de la clasificación del gasto público, a fin de fortalecer su eficiencia y dotarlo de un mayor enfoque estratégico”, se lee en el DOF.

El documento, firmado por Gerardo Almone López, secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), añadió que es pertinente mantener una revisión periódica de la clasificación programática, además de continuar con la mejora de los criterios establecidos.

“Una mayor especificidad en la clasificación permitirá reflejar con mayor fidelidad la naturaleza de las acciones gubernamentales, mejorar la toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos públicos en función de resultados e impactos más claros”, añadió.

Esta nueva clasificación entrará en vigor a partir del 30 de junio de este año y será utilizada a partir de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que deberá ser entregado a más tardar el 8 de septiembre próximo.

Ana.martinez@eleconomista.mx