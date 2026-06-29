Rainbow washing: el riesgo reputacional que desafía a las marcas

Cada junio, el arcoíris reaparece en logotipos, campañas, empaques y mensajes corporativos. Para las marcas, el Mes del Orgullo se ha convertido en una fecha relevante dentro de la agenda de comunicación. Para la comunidad LGBTQ+, sin embargo, el estándar de evaluación cambió: ya no basta con manifestar apoyo, ahora se exige coherencia.

El rainbow washing, el uso superficial de símbolos, discursos o referencias LGBTQ+ con fines comerciales o reputacionales, dejó de ser un error de sensibilidad para convertirse en un riesgo de negocio. En un mercado más vigilado por consumidores, colaboradores y comunidades organizadas, la inclusión declarativa tiene cada vez menos margen si no está acompañada de acciones verificables.

La conversación ya no se limita a si una marca participa en Pride, sino a qué hace antes y después de junio. Esa diferencia puede fortalecer la relación con una comunidad históricamente subrepresentada o, por el contrario, deteriorar la credibilidad acumulada.

Para Elena Benítez, directora de Gerundio, agencia de diseño estratégico, la comunidad LGBTQ+ se ha convertido en un termómetro de coherencia para las marcas. No porque sea una audiencia más difícil, sino porque ha desarrollado una alta capacidad para identificar cuándo una empresa actúa desde la convicción y cuándo responde únicamente a una oportunidad de mercado.

Coherencia corporativa

El reto para las empresas no está en sumarse al Mes del Orgullo, sino en sostener el mensaje con prácticas internas, decisiones operativas y experiencias consistentes. Un logotipo arcoíris puede abrir una conversación pública, pero no sustituye políticas de inclusión, capacitación, representación, trato digno ni mecanismos de rendición de cuentas.

Según Benítez, cuando una marca activa una campaña en junio y desaparece en julio, el mensaje que transmite es que la comunidad importa como audiencia, pero no necesariamente como parte de la estrategia corporativa. Esa señal no pasa inadvertida. En un entorno digital donde las contradicciones se documentan, comparan y comparten, la incoherencia puede escalar con rapidez.

La investigación cualitativa Descifrando la Lealtad, desarrollada por Gerundio, identifica que la confianza entre personas y marcas se construye por acumulación de experiencias positivas, pero puede dañarse con una sola acción contradictoria. En el caso de la comunidad LGBTQ+, esta lógica adquiere mayor relevancia porque existe una memoria colectiva frente al uso instrumental de sus símbolos.

“La comunidad no exige marcas perfectas. Exige marcas consistentes. Lo que se comunica durante el Pride debe poder comprobarse en otros meses del año: en procesos de contratación, atención al cliente, comunicación interna, selección de aliados, inversión social y cultura organizacional”, dijo Benítez.

Lealtad estratégica

Construir lealtad con la comunidad LGBTQ+ requiere superar la lógica de campaña. Las marcas que generan vínculos sostenidos no se limitan a hablar de diversidad; integran la inclusión a la forma en que diseñan productos, prestan servicios, forman equipos y toman decisiones.

De acuerdo con Gerundio, cuando una marca busca trascender la transacción, dos dimensiones emocionales adquieren mayor peso: identidad, valores e impacto. La identidad se relaciona con la capacidad de una marca para reflejar quiénes son las personas, cómo se reconocen y qué aspiraciones tienen. Para la comunidad LGBTQ+, esta dimensión implica visibilidad, representación y reconocimiento.

Los valores e impacto, en cambio, tienen que ver con la alineación entre lo que una empresa declara y lo que efectivamente hace. En una comunidad que ha sido utilizada por el marketing sin recibir siempre beneficios concretos, la tolerancia a la incongruencia es baja.

Por ello, la autenticidad comienza hacia adentro. Una marca que comunica diversidad, pero carece de prácticas internas incluyentes, enfrenta una brecha reputacional. La inclusión no puede depender solo del área de marketing; requiere participación de recursos humanos, liderazgo directivo, servicio al cliente, responsabilidad social, cadena de valor y gobierno corporativo.

Marcas con legitimidad

Algunas compañías han logrado construir legitimidad porque su relación con la comunidad LGBTQ+ no depende exclusivamente de junio. Absolut Vodka es uno de los casos más citados. En 1981, la marca se anunció en The Advocate, un medio dirigido a la comunidad LGBTQ+, cuando hacerlo no era una decisión convencional para una empresa de consumo masivo. Esa continuidad histórica le ha permitido activar campañas de orgullo con respaldo acumulado.

Sephora representa otro enfoque: la inclusión desde la experiencia de servicio. Sus Brave Spaces buscan ofrecer asesoría de belleza en entornos explícitamente inclusivos. En este caso, la diversidad no se limita a una campaña externa, sino que se traduce en una decisión operativa sobre la manera de atender a las personas.

Levi’s también ha construido una narrativa basada en cocreación. Su colección Meet You in the Park integró a artistas y modelos de la comunidad queer como participantes del proceso creativo. La diferencia es relevante: no se trata de usar a la comunidad como imagen, sino de construir con ella.

Estos casos muestran que la legitimidad no se improvisa. Se acumula mediante decisiones sostenidas, inversión, escucha, representación y consistencia en los puntos de contacto. La creatividad puede amplificar un mensaje, pero la experiencia define si una persona vuelve, recomienda o abandona una marca.

Riesgo de negocio

El rainbow washing ya no debe leerse únicamente como riesgo reputacional. También puede convertirse en riesgo comercial, laboral y estratégico. Una campaña incongruente puede detonar críticas públicas, afectar la confianza de consumidores, generar tensión entre colaboradores y debilitar la narrativa institucional de una empresa.

En un mercado donde los consumidores demandan mayor responsabilidad corporativa, la diversidad no puede operar como recurso estético. Para generar valor, debe integrarse a la estrategia de negocio con objetivos, métricas, presupuesto y responsables.

Antes de teñir su identidad visual de arcoíris, las marcas deberían formular preguntas más exigentes: ¿conocen realmente a la comunidad LGBTQ+?, ¿entienden sus expectativas?, ¿tienen políticas internas que respalden el mensaje?, ¿sus equipos están capacitados?, ¿sus servicios son seguros e incluyentes?, ¿su compromiso es sostenible después de junio?

La respuesta no está en una campaña más vistosa, sino en la construcción de relaciones consistentes. Pride puede ser una oportunidad para visibilizar compromisos, pero no debería ser el único momento para activarlos.

Las marcas que entiendan esta diferencia tendrán una ventaja: no necesitarán demostrar cada junio que son aliadas, porque su comportamiento durante todo el año ya habrá construido esa reputación. En cambio, aquellas que usen el arcoíris como una herramienta temporal enfrentarán un entorno menos tolerante al oportunismo.

“La lealtad LGBTQ+ no se compra con símbolos. Se gana con coherencia, presencia, respeto y decisiones que puedan sostenerse cuando termina la temporada del orgullo”, concluyó Benítez.