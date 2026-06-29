BMV suspende operaciones la mañana de este lunes: ¿Qué problema registra?

La ⁠Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió sus operaciones la mañana de este lunes debido a una falla técnica "aún por determinar". Al momento del ⁠alto ⁠operativo, ⁠el índice ⁠S&P/BMV IPC se ubicaba en los 67,405.68 puntos, con un avance ⁠del 0.27 por ciento.

Desde las 7:27 de la mañana, la BMV suspendió operaciones previo al inicio de operaciones.

En el centro bursátil, a las 9:40 de la mañana, la falta de operaciones continuaba.

La suspensión de operaciones afectó a varios mercados.

La BMV no ha dado más detalles hasta el momento.

Por su parte la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) informó que opera con total normalidad y al 100%. La BIVA reiteró en su cuenta de X a las casas de bolsa, emisoras e inversionistas que existe plena continuidad de mercado.