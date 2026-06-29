Irak investigará fracaso en el Mundial 2026; planteará reestructuración tras retorno sin triunfos

El Comité Olímpico Iraquí anunció este lunes que iniciará una ⁠investigación sobre la decepcionante actuación de la selección nacional en el Mundial y que definirá medidas para evitar que se repitan resultados tan malos en futuros ⁠torneos.

La primera participación de Irak ⁠en la fase final en 40 años supuso una dura lección, ya que el equipo perdió los tres partidos de la fase de grupos en uno de los emparejamientos más difíciles, junto a la excampeona Francia, Noruega y la potente selección africana de Senegal.

La magnitud del reto quedó patente cuando Irak quedó eliminado del torneo sin sumar ningún punto y encajando 12 goles, lo que puso de manifiesto la diferencia con respecto a las naciones futbolísticas más consolidadas.

El presidente del Comité Olímpico Iraquí, Aqeel Muftin, afirmó que se celebrará una reunión con los responsables de la Federación Iraquí de Fútbol para evaluar las causas del mal rendimiento y trazar un plan de mejora.

"Celebraremos una reunión con los responsables de la Federación Iraquí de Fútbol para examinar las razones del descenso en los resultados del equipo en el Mundial y desarrollar una estrategia para su mejora", declaró Muftin a la Agencia de Noticias Iraquí, añadiendo que "todo el mundo está entristecido" por el resultado.

Afirmó que las ⁠conversaciones tras el regreso del equipo ⁠se centrarán en garantizar que este ⁠revés no se repita, con una hoja de ruta exhaustiva que abarque el corto, ⁠medio y largo plazo para identificar los puntos débiles y subsanarlos.

Muftin añadió que la revisión correrá a cargo de comités especializados encargados de encontrar soluciones al bajo nivel de la liga nacional y de las selecciones, y de sentar las bases para un progreso sostenido. "Esto requiere el esfuerzo conjunto de todos", afirmó.

Subrayó que la responsabilidad de reconstruir el equipo va más allá de cualquier organismo ⁠concreto. "La selección nacional no pertenece al Comité Olímpico, a la federación ni al Gobierno: pertenece a la nación, y todos somos responsables de apoyarla y garantizar su éxito", comentó.