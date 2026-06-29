Pink market ¿Cómo cambió el mercado en 10 años?

Desde el año 2006, el mercado LGBTQ+ ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser una comunidad de nicho a una audiencia global, digitalmente nativa y con un gran poder comercial que atrae a las principales marcas del mundo.

De acuerdo con la Guía de Mercado de Pink Media 2026, se destaca que el poder adquisitivo de este sector en los Estados Unidos ha escalado a 1.4 billones de dólares, impulsado por una mayor visibilidad en las generaciones más jóvenes y el avance en la igualdad legal.

Áreas clave

Ante lo anterior, se detallan las áreas clave de esta evolución:

1. Medios de comunicación

• Instagram, TikTok, Facebook, etc. han reemplazado a los foros web y sitios personales como el principal centro de interacción comunitaria.

• Los servicios de streaming han suplantado a la televisión por cable, ofreciendo contenido LGBTQ+ a la carta a nivel mundial. El podcasting ha emergido como uno de los formatos más íntimos y confiables para esta audiencia.

• El desarrollo más significativo en el marketing digital desde 2006 es el surgimiento de los influencers y creadores de contenido, quienes hoy tienen audiencias que superan a muchas publicaciones tradicionales.

2. Poder adquisitivo y demografía

• El poder adquisitivo de la comunidad LGBTQ+ en EU. se estima en 1.4 billones de dólares para 2025, lo que representa más del doble de los 610,000 millones de dólares estimados en 2006.

• La identificación como LGBTQ+ ha crecido del 3.5% en 2012 al 7.6% en 2024, impulsada principalmente por la Generación Z, donde un 22% se identifica dentro del colectivo.

3. Evolución del lenguaje

• El lenguaje ha pasado de centrarse en "gays y lesbianas" a abarcar el espectro LGBTQ+ (o LGBTQIA+), reconociendo identidades bisexuales, transgénero, no binarias, intersexuales y asexuales como segmentos distintos con necesidades específicas.

• El grupo de personas bisexuales representa ahora el segmento más grande dentro de la comunidad, aunque históricamente ha sido uno de los menos atendidos en el marketing dirigido.

4. Compromiso corporativo y entorno legal

• En 2006, solo el 36% de las empresas Fortune 100 se anunciaban en medios LGBTQ+; hoy, prácticamente todas las empresas Fortune 500 realizan actividades de marketing relacionadas con el Orgullo o tienen compromisos de diversidad.

• La igualdad legal ha progresado notablemente, con la legalización del matrimonio igualitario en EU. (2015), Canadá, gran parte de Europa Occidental, Taiwán y otras naciones.

Generación Z: motor de crecimiento

De acuerdo con el documento, la Generación Z ha sido el motor principal del crecimiento y la transformación del mercado LGBTQ+ en los últimos años, influyendo en la demografía, el consumo de medios y las expectativas hacia las marcas.

La Generación Z es el grupo con mayor visibilidad dentro del colectivo, mientras que solo el 2.5% de los Baby Boomers se identifica como LGBTQ+, esta cifra asciende al 22% en la Generación Z.

Cabe señalar que dicha generación ha liderado el abandono de los medios tradicionales en favor de plataformas digitales y sociales como:

• TikTok es la plataforma principal para la Gen Z LGBTQ+, donde el hashtag #LGBTTikTok acumula decenas de miles de millones de visualizaciones, sirviendo como un espacio clave para la exploración de la identidad y la educación comunitaria.

• Publicaciones como them. (lanzada por Condé Nast en 2017) han surgido específicamente para atender a la Gen Z y a los Millennials, con un enfoque en la representación no binaria, trans e interseccional.

• La Gen Z prefiere conectar con influencers y creadores individuales antes que con publicaciones corporativas, lo que ha convertido al marketing de influencers en el desarrollo más importante del sector desde 2006.

Identidad

La influencia de los jóvenes ha expandido el vocabulario del mercado. Han popularizado términos como "Queer" (reclamado como positivo por las generaciones más jóvenes), "No binario" y "Enby".

Su presencia ha visibilizado que la comunidad no es un monolito, obligando a las marcas a reconocer segmentos específicos como el de las personas bisexuales, que hoy representan el 57% del colectivo.

Finalmente, la Generación Z tiene un "radar altamente desarrollado" para detectar el apoyo superficial o performativo. Son los críticos más vocales del "rainbow-washing" (el uso de símbolos LGBTQ+ sin apoyo real).

Exigen que las marcas mantengan un compromiso durante todo el año y no solo durante el Mes del Orgullo, valorando tanto las políticas internas de la empresa como su publicidad externa.

El estudio refiere que esta generación tienen una memoria larga. El apoyo de la Gen Z se gana a través de la consistencia, y el retroceso de una marca ante presiones políticas suele resultar en una pérdida medible de lealtad y valor de mercado.