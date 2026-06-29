WhatsApp abre la reserva de nombres de usuario para chatear sin dar el teléfono

WhatsApp comenzó a abrir la reserva de nombres de usuario, una función que permitirá iniciar conversaciones sin compartir el número telefónico. La empresa habilitará el registro desde esta semana en la versión más reciente de la aplicación y desplegará el uso completo de manera gradual durante los próximos meses. El acceso aparece en la ruta Ajustes, Cuenta y Nombre de usuario.

Desde su origen, Whatsapp ha usado el número de teléfono como identificador principal de la cuenta y como vía para que otras personas encuentren a un contacto. Con los nombres de usuario, ese dato seguirá siendo necesario para registrar la cuenta, aunque dejará de aparecer ante una persona o empresa cuando el usuario mande un mensaje por primera vez y tenga activada la nueva opción.

La reserva anticipada responde a la escala de la plataforma. WhatsApp reporta más de 3,000 millones de usuarios. La compañía permitirá elegir un identificador propio y ofrecerá un generador para quienes prefieran crear una variante disponible.

WhatsApp aseguró que la aplicación operará sin directorio público ni sugerencias de perfiles. Para iniciar una conversación, la otra persona tendrá que conocer el nombre exacto. Además, la plataforma añadirá una clave opcional asociada al nombre de usuario, que funcionará como un filtro adicional para reducir los mensajes de desconocidos.

La medida tiene un uso directo en grupos comunitarios y laborales, donde entrar a una conversación suele exponer el número a personas que el usuario acaba de conocer. También modifica la relación entre clientes y negocios. Meta ya prepara en la plataforma empresarial de WhatsApp un identificador interno llamado Business Scoped User ID, que permitirá mantener conversaciones con usuarios que adopten nombres de usuario sin usar el teléfono como referencia visible.

Para los creadores y negocios, WhatsApp reservará la posibilidad de reclamar un nombre ya usado en Instagram o Facebook. Esto busca mantener la consistencia de marca dentro del ecosistema de Meta, especialmente para cuentas que atienden clientes por mensajería y que ya dependen de un identificador público en otras aplicaciones.

WhatsApp llega tarde a una función que es común en otros servicios de mensajería. Telegram permite contactar a una persona mediante nombre de usuario desde 2014 y usar enlaces del tipo t.me para abrir conversaciones. Signal incorporó en 2024 nombres de usuario para iniciar un contacto sin compartir el teléfono y, además, ocultó por defecto el número frente a usuarios que no lo tenían guardado.

En México, el cambio recae sobre uno de los mayores mercados de WhatsApp en el mundo. Un censo académico realizado por investigadores de la Universidad de Viena y SBA Research ubicó al país como el sexto con más cuentas de la plataforma, con 128.3 millones de cuentas activas asociadas a números mexicanos y 3.71% del total global medido. La cifra corresponde a cuentas, por lo que puede incluir más de una línea por persona, aunque confirma el peso del país en una aplicación donde el teléfono ha funcionado como identificador cotidiano.