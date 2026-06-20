Yellow Day: cómo transformar tu hogar con el color de la felicidad

Cada 20 de junio se celebra el Yellow Day, conocido popularmente como el “día más feliz del año”. Más allá de la fecha, también representa una oportunidad para reflexionar sobre el bienestar, el optimismo y la forma en que los espacios dentro de la vivienda pueden transmitir emociones positivas a través del diseño y el color.

En el universo del interiorismo, pocos colores tienen una carga emocional tan reconocible como el amarillo. Asociado con la luz del sol, la energía y la vitalidad, este tono puede aportar calidez y dinamismo cuando se integra de manera equilibrada en la decoración del hogar.

Un estudio publicado en Journal of Environmental Psychology analizó la asociación entre el amarillo y la alegría en 6,625 participantes de 55 países. Los resultados mostraron que este vínculo puede variar según factores ambientales, como la exposición solar y la lluvia.

La investigación concluyó que, en determinados contextos, el amarillo funciona como una referencia emocional relacionada con la luz y el bienestar.

Diseño de una recámaraCortesía

Color con intención

De acuerdo con Comex, el amarillo es una tonalidad versátil. En sus versiones más brillantes aporta optimismo y energía, especialmente en espacios destinados a la convivencia. Los tonos neutros o pasteles, en cambio, contribuyen a crear ambientes cálidos, serenos y confortables.

Su impacto depende de factores como:

El matiz elegido.

La intensidad del color.

La iluminación del espacio.

La proporción en la que se utiliza.

La combinación con otros tonos.

Ideas para casa

Comex explicó que la rueda de las emociones de Robert Plutchik, uno de los modelos más conocidos para representar emociones básicas y sus relaciones, utiliza una estructura cromática para visualizar la intensidad y conexión entre distintos estados emocionales.

Con base en esta teoría, el amarillo puede transformar un espacio sin convertirse en el protagonista absoluto, pero aportando al bienestar. Algunas aplicaciones sugeridas son:

Salas y áreas sociales : El tono Giner 12-09 de Comex aporta dinamismo y una sensación de optimismo.

Recámaras : Flor de Loto 13-10 puede utilizarse como punto de luz suave, mientras que Cielito Lindo 297-01 ayuda a mantener una atmósfera fresca y serena.

Baños : Flor de Loto 13-10 favorece una sensación de confort y luminosidad.

Fachadas : Flor de Loto 13-10 funciona como acento cálido en molduras y detalles arquitectónicos.

Exteriores: Giner J2-09 ilumina patios y áreas al aire libre con una energía vibrante.

Diseño de una salaCortesía

En el marco del Yellow Day, el color también invita a observar cada espacio desde una pregunta sencilla: qué emoción se busca transmitir. En muchos casos, pequeños cambios pueden convertir la vivienda en un entorno más cálido, luminoso y acogedor.