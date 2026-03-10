Región sur de México tiene potencial para la industria de la soldadura

Querétaro, Qro. La industria de la soldadura encuentra grandes mercados en el norte y centro del país, al ser regiones con amplia presencia del sector automotriz.

Sin embargo, se observa potencial para su desarrollo en la región sur, a través de la manufactura de navíos y otros sectores, señaló el gerente de marketing, comunicación y distribución en Fronius México, Óscar Toriz.

“En la parte automotriz, hay una gran industria en el centro de la República, hay una gran industria en el norte particularmente. (…) Donde nosotros creemos que puede existir más potencial, pero ahorita no existe, es en el sur de la República, pero hay otros tipos de industria”, expresó.

La manufactura de navíos es uno de los sectores en los que la industria de la soldadura ve viable su crecimiento en el sur; el directivo señaló que como compañía están evaluando proyectos en la zona.

“Nosotros vemos toda la parte de manufactura de navíos, estamos evaluando proyectos con clientes que se dedican a la parte de manufactura, para la industria naval, (…) creo que ese sería uno de los segmentos principales (con potencial en el sur), también a la industria general, desde la gente que se dedica en un edificio a construir toda la parte de la estructura hasta naves industriales”, apuntó.

Además de la soldadura, en el sur mexicano se observan posibilidades para la generación de energía solar.

“La región sur tiene muchísimo potencial, por eso sabemos y tenemos información de primera mano, porque cuando alguien compra uno de nuestros equipos – ya sea de energía solar o de soldadura- nos interesa más conocer el mercado alrededor y eso ha pasado en el sur”, dijo.

La industria de la soldadura también tiene participación en la industria en general, en los sectores de la construcción, agrícola, entre otros.

En el marco de la inauguración de la Expo Wafe 2026 -evento de soldadura industria que se realiza en Querétaro-, el directivo ahondó en algunos retos de la industria: mantener una calidad constante en los procesos, contar con soporte en sitio, además de la capacitación y formación de capital humano.

La Secretaría de Economía (SE) identifica a Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Puebla y Sonora como las entidades con más exportaciones de maquinaria y aparatos para soldar, soldar con autógena, soldadura, máquinas y aparatos de templado de superficies a gas, de acuerdo con datos del 2024; los estados con más importaciones en el segmento son Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Querétaro y Coahuila.