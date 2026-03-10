COE en Puebla propone reformas a la Ley de Obra Pública

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) propuso al Congreso del estado reformar la Ley de Obra Pública que eliminen barreras administrativas para darle celeridad a la aprobación de proyectos, así como modernizar el marco jurídico en materia de obra pública, desarrollo urbano y protección del patrimonio en la entidad.

Una representación del organismo encabezado por César Bonilla Yunes, consideró importante tener ese acercamiento con los legisladores, a fin de plantearles una necesidad de actualizar esa ley.

Entre los puntos que propusieron está la eficiencia administrativa, es decir, que se cree la figura del Director Responsable de Obra (DRO) Estatal, con el objetivo de permitir el ejercicio profesional en los 217 municipios del estado con un solo registro, evitando costos duplicados y trámites innecesarios.

Asimismo, se pidió la modernización Tecnológica, basado en la incorporación obligatoria del Modelado de Información de la Construcción (BIM) y del Sistema de Administración de Pavimentos (SAP), herramientas que permitirían reducir costos, prevenir fallas constructivas y optimizar el mantenimiento de la infraestructura vial.

Transparencia y calidad

También, el dirigente del COE demandó la transparencia y calidad, con la implementación de un Padrón Único de Contratistas para simplificar procesos de contratación pública, así como el reconocimiento formal de laboratorios acreditados que garanticen la seguridad y calidad de las obras.

En planeación y patrimonio, Bonilla Yunes ahondó que debe fortalecerse el ordenamiento territorial con perspectiva de género y reactivación del Instituto del Patrimonio (IPAAHAP), a fin de proteger y conservar la riqueza histórica y arquitectónica de Puebla.

Aseveró que la propuesta fue respaldada por una coalición de especialistas de distintas asociaciones y colegios de arquitectos e ingenieros, quienes reiteraron su disposición para colaborar técnicamente con el Poder Legislativo en la construcción de un marco normativo actualizado y funcional.

"El objetivo central de la iniciativa es consolidar una infraestructura pública basada en planeación profesionalizada, bajo procedimientos claros y mecanismos efectivos de rendición de cuentas", expuso.

Reiteró que los empresarios deben impulsar ese tipo de propuestas, porque conocen las necesidades de tener una Ley de Obra Pública actualizada para generar también un piso parejo sobre todo a la de concursar.

Mencionó que esa ley tiene más de 20 años sin tener reformas y los tiempos actuales exigen tener nuevos puntos para su aplicación como ocurre en otros estados.