Microsoft dice que sanciones de Estados Unidos contra Anthropic pueden "obstaculizar" al ejército

La aplicación inmediata de las sanciones del gobierno de Estados Unidos a la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic podría "obstaculizar" el funcionamiento del ejército en plena guerra en Medio Oriente, advirtió el martes Microsoft en una declaración judicial.

El Departamento de Defensa incluyó a Anthropic en la lista de empresas que suponen un "riesgo para la seguridad nacional en la cadena de suministro del Pentágono", en represalia ante la negativa de la empresa de levantar las restricciones para el uso de su IA.

Estar en la lista obliga a los contratistas a dejar de usar Anthropic y su asistente de IA generativa Claude.

"Esto podría potencialmente obstaculizar a los combatientes estadounidenses en un momento crítico", argumentó Microsoft en una declaración de apoyo a la demanda de Anthropic contra el gobierno de Estados Unidos.

Los modelos de IA de Anthropic son, en la actualidad, los únicos autorizados para el tratamiento de información clasificada por parte del Pentágono.

El lunes, la empresa de IA presentó una queja ante un tribunal federal de California para invalidar su designación en la lista de "riesgo" y la cancelación de todos sus contratos con el gobierno, una decisión tomada por Donald Trump.

Anthropic es un importante cliente de Microsoft, al que le renta la capacidad de cálculo en centros de datos para desarrollar su IA.

Microsoft solicitó una suspensión temporal de las decisiones tomadas por la administración Trump contra Anthropic, para darles tiempo a ambas partes a negociar.

Según varios medios estadounidenses, el presidente republicano prepara un decreto para formalizar la ruptura de todos los vínculos comerciales entre Anthropic y el gobierno federal.