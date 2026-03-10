Doble Hoy No Circula: Activan Fase 1 de contingencia ambiental en la ZMVM por concentración de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este martes la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que implementará también el doble hoy no circula para el miércoles 11 de marzo.

El organismo detalló en un comunicado que a las 16:00 horas de este 10 de marzo se registraron concentraciones máximas de ozono de 159 ppb en la estación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que la acumulación de precursores de ozono en la región se debe a que se intensificó un sistema anticiclónico que ha afectado al centro del país desde hace varios días, lo que resultó en estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil, además de que provocó tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar.

Doble Hoy No Circula el miércoles: ¿Qué vehículos no podrán transitar en la ZMVM?

Los automóviles que deberán suspender su circulación el 11 de marzo en la Zonta Metropolitana del Valle de México de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4. Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México. Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en tres primeros puntos, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Cómo protegerse ante la contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió también algunas recomendaciones para evitar afectaciones de salud durante la contingencia ambiental por ozono:

Evitar las actividades físicas al aire libre.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Dar servicio al auto y a los electrodomésticos.

Mantener a niñas, niños y personas mayores en el interior de la casa.

Verificar que no haya fugas de gas en calentadores, estufas y tanques.

Consumir alimentos que te ayuden a prevenir enfermedades respiratorias: cítricos, verduras y frutos secos.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

El organismo detalló que se mantendrá pendiente de la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas para emitir un reporte en punto de las próximas 20:00 horas.