Quintana Roo concentra el 30% de las empleadas hoteleras con seguridad social en el país

Cancún, QRoo.- El Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac dio a conocer que Quintana Roo aporta 30% de las mujeres que laboran en la industria hotelera en México con registro ante el Seguro Social.

Ello da una muestra del empuje que tiene este sector en la industria turística con el Caribe mexicano a la cabeza en participación laboral de la mujer en trabajos formales, expuso Francisco Madrid, director del STARC.

A nivel nacional, la Secretaría de Turismo federal dio conocer que en 2025 las mujeres representaron el 54.2% del personal ocupado en el sector turístico, con 2 millones 703,543 trabajadoras, lo que confirma su papel predominante en esta actividad económica. Asimismo, 10.6 millones de mujeres extranjeras arribaron a México vía aérea durante ese año, cifra superior en 76 mil a la registrada en 2024.

Según la dependencia, en comunidades y pueblos originarios, muchas mujeres son guías, organizadoras, emprendedoras y guardianas de tradiciones que dan identidad a México.

Esto se refleja en el hecho de que el 47.6 por ciento de las trabajadoras del sector tiene entre 25 y 44 años, mientras que 31.9 por ciento se encuentra entre los 45 y 64 años, lo que evidencia tanto la participación de mujeres jóvenes como la experiencia de quienes cuentan con una trayectoria consolidada.

Además, 16.8% tiene entre 15 y 24 años, reflejando que el turismo es también una puerta de entrada al mercado laboral para nuevas generaciones.

Sin embargo, según cifras del STARC, aunque 47% de la fuerza laboral en Quintana Roo son Mujeres, sigue habiendo disparidades en los salarios.

Según los números, a nivel estatal la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 18.3%; hasta 3% en el sector hotelero y 0.4% en el restaurantero. Esto, aunque es menor que la media nacional, sigue hablando de desigualdades, pues según Francisco Madrid, director del Centro, no hay directoras en los hoteles de alto perfil en la industria hotelera del Caribe mexicano.

Otras cifras que da a conocer el STARC refieren que 39.1% de las personas que perciben ingresos mayores a 10 Unidades de Medida y Actualización son mujeres.