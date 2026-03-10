México enfrenta a una incómoda Italia por supervivencia en Clásico Mundial

Para sobrevivir en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés), México necesita superar a uno de sus rivales más incómodos en años recientes: Italia.

Pensar que Italia es un ‘flan’ en el beisbol actual es un error. Su róster en el WBC 2026 cuenta con 17 peloteros que militan en Grandes Ligas (MLB) y ocho en Ligas Menores. Uno de los más destacados es Michael Lorenzen, convocado al Juego de Estrellas 2023 mientras jugaba para Philadelphia Phillies.

De los 25 que radican en Estados Unidos, sólo uno nació en Italia: Samuel Aldegheri, pítcher de Los Ángeles Angels. El resto tienen raíces italianas y por eso optaron por representar a ese país.

Otro dato a tomar en cuenta es que Italia está invicto contra México en la historia del WBC. Le ganó 6-5 en 2013 y 10-9 en 2017; ambos partidos fueron en fase de grupos.

Una vez más, la Azzurra y el Tri están frente a frente en fase de grupos. Compitieron en el B junto a Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña en busca de dos pases a cuartos de final. Pero el cierre entre tres de ellos está al rojo vivo.

México, Estados Unidos e Italia siguen en la pelea por esos boletos. Estadounidenses e italianos se enfrentarán este martes por la noche, mientras que mexicanos e italianos lo harán el miércoles, poniendo fin a la actividad del Grupo B en el WBC 2026.

Si Estados Unidos derrota a Italia el martes, amarrará el liderato de grupo con récord perfecto de 4-0 y, por consecuencia, uno de los dos boletos a cuartos de final.

Eso dejaría un panorama aparentemente más claro para el miércoles, ya que el ganador entre Italia y México sería el que avanzaría a cuartos de final con el segundo boleto del Grupo B.

Más escenarios

Pero si Italia sorprende y derrota a Estados Unidos, los escenarios varían. Primero, porque la Azzurra estaría en posición, incluso, de quedarse con el liderato de grupo (4-0) si vence a México el miércoles. Sería una enorme sorpresa por lo que representan Estados Unidos y México en beisbol.

Por otra parte, si Italia vence a Estados Unidos pero pierde con México, habría un triple empate con récord de 3-1.

Ahí entrarían los criterios de desempate establecidos por el WBC en su reglamento. El primero se refiere al resultado directo entre los equipos empatados, pero aquí no aplicaría porque México habría vencido a Italia, Italia a Estados Unidos y Estados Unidos a México.

Entonces, el siguiente sería el cociente de carreras permitidas entre outs defensivos. Quienes registren los menores cocientes en esa división avanzarían a cuartos de final.

Hay otros tres criterios en caso de que el anterior siga empatado: primero, el del menor cociente de carreras limpias permitidas entre outs defensivos. Luego entraría el mejor promedio de bateo en los juegos entre los equipos implicados y, finalmente, un sorteo celebrado por los organizadores.

México llega con récord de 2-1 para el partido ante Italia, luego de vencer 8-2 a Gran Bretaña y 16-0 a Brasil, aunque perdió 3-5 ante Estados Unidos.

Italia, por su parte, venció 8-0 a Brasil y 7-4 a Gran Bretaña. Este martes 10 de marzo enfrentará su tercer partido contra la potencia del Grupo B, Estados Unidos y su arsenal comandado por Aaron Judge, de los New York Yankees.

Los italianos están motivados porque aspiran a superar la mejor participación de su historia en WBC, que fue en 2013 y 2023, cuando alcanzaron los cuartos de final. Además, son la segunda selección europea mejor ubicada en el ranking mundial actual (14, sólo detrás de Países Bajos, que es 9).

En cambio, México señaló constantemente que su objetivo era superar el tercer lugar inédito obtenido en 2023, cuando irrumpieron en semifinales y vencieron a Cuba por el bronce. Su mánager, Benjamín Gil, llegó a señalar que serán campeones este 17 de marzo.