Ventas de viviendas de segunda mano en EU aumentan en octubre por baja de tasas hipotecarias

Los contratos de compra de viviendas de segunda mano en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en octubre, probablemente porque las tasas hipotecarias más bajas volvieron a atraer a los compradores al mercado.

Las ventas pendientes de viviendas aumentaron un 1.9% el mes pasado, tras un incremento revisado al alza del 0.1% en septiembre, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses, aumentarían un 0.5%, tras una lectura sin cambios reportada previamente en septiembre.

Las ventas de viviendas pendientes cayeron un 0.4% respecto al año anterior.

Las tasas hipotecarias bajaron cuando la Reserva Federal reanudó sus recortes de las tasas de interés, mostraron los datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac.

El descenso se ha estancado, ya que algunos funcionarios del banco central estadounidense han señalado su reticencia a volver a bajar las tasas en diciembre. Pero el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el viernes pasado que las tasas podrían bajar "a corto plazo".

Pero incluso si las tasas hipotecarias bajaran más, la atonía del mercado laboral sigue siendo una limitación para el mercado inmobiliario. La tasa de desempleo subió al 4.4% en septiembre desde el 4.3% de agosto, informó el Gobierno la semana pasada.