Querétaro registra uno de los precios más altos de la vivienda

Querétaro, Qro. En el periodo enero-septiembre del 2025, el valor promedio de la vivienda llegó a 2 millones 339,913 pesos en el estado de Querétaro, señalan registros de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Así, se mantiene como el tercer monto más elevado a nivel nacional, con base en cifras preliminares del Índice de la SHF de Precios de la Vivienda. Por tanto, supera el precio promedio que en el primer semestre del año era de 2 millones 319,335 pesos en el estado.

La entidad está solamente por debajo de Ciudad de México que inicia la lista con un precio promedio de 3 millones 933,437 pesos; y de Baja California Sur que tiene el segundo precio más alto, de 2 millones 564,192 pesos en los primeros nueve meses del año.

Después de Querétaro el listado continúa con aquellas entidades cuyo precio supera los 2 millones de pesos, ese es el caso de Yucatán con 2 millones 290,235 pesos y de Nayarit con 2 millones 204,720 pesos.

Al contrario, los estados cuyas viviendas registran el precio promedio más bajo en lo que va del año son Tamaulipas con 1 millón 076,954 pesos, Durango con 1 millón 086,676 pesos y Tlaxcala con 1 millón 154,050 pesos.

En los primeros nueve meses del año, en el estado de Querétaro el precio de la vivienda registró un aumento de 7.3% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque la variación estuvo por debajo de la nacional (de 8.6%) la céntrica entidad se mantiene entre las de mayor valor promedio de la vivienda.

La SHF detalla que la apreciación de la vivienda, en la Zona Metropolitana de Querétaro, estuvo influenciada por el alza en el valor de las casas que están ubicadas en áreas de expansión o rurales, conforme el Índice SHF de Precios de la Vivienda.

En el país el valor promedio de una vivienda fue de 1 millón 863,022 pesos entre enero y septiembre del 2025.

La SHF precisa que al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor se observa que 25% de las operaciones, a nivel nacional, se realizaron por un precio igual o menor a 781,669 pesos, mientras el mediano fue de 1 millón 201,286 pesos (significa que 50% de las operaciones en el mercado se realizaron por debajo de este monto) y la otra mitad por arriba; y 75% de las viviendas se vendieron por menos de 2 millones 159,831 pesos y el resto por un precio superior.