Mario Delgado anuncia acuerdo entre CECyTE, DGETI y TecNM para garantizar libre tránsito educativo

⁠Actualmente 4.3 millones de estudiantes de bachillerato reciben la Beca Universal Benito Juárez; este apoyo fue clave para evitar deserción durante la pandemia, señaló

⁠El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, crea en 2025, 44 mil nuevos espacios con la nueva infraestructura en bachilleratos

⁠Anunció la creación del sistema de bachilleratos “Margarita Maza”, un modelo renovado de telebachillerato con espacios atractivos y formación académica flexible que busca reincorporar a más jóvenes de entre 15 y 17 años que actualmente no están en la escuela

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una transformación profunda del Sistema Educativo Nacional (SEN); la prioridad de su política educativa es asegurar el acceso, la permanencia y brindar oportunidades reales para toda una generación de estudiantes, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante la conmemoración de los 35 años del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), destacó la acreditación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) como entidad certificadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), así como la firma de un convenio de libre tránsito académico entre la DGETI, los CECyTE y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), para garantizar trayectorias educativas continuas para las y los estudiantes.

En presencia de estudiantes de Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos y Puebla, recordó que, con la plataforma “Mi derecho, mi lugar” , las y los jóvenes pueden elegir su preparatoria; prueba de ello es que, en el ciclo anterior, el 97 por ciento de los aspirantes quedó en una de sus tres primeras opciones, frente al 47 por ciento que lograba ese resultado con el examen de COMIPEMS, modelo que ponía a competir a los estudiantes por un espacio en lugar de garantizar el derecho a la educación.

Señaló que el Gobierno de México fortaleció la permanencia escolar con la Beca Universal Benito Juárez, que actualmente beneficia a casi 4.3 millones de estudiantes de Educación Media Superior. Explicó que este apoyo fue decisivo durante la pandemia, ya que permitió recuperar los niveles de matrícula en apenas un año y medio, evitando que se perdiera una generación completa de jóvenes fuera del sistema educativo.

El secretario informó que, para ampliar la cobertura en el nivel bachillerato, el gobierno de la Presidenta de México creó 44 mil nuevos espacios en bachillerato durante 2025, especialmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, León y Cancún, ya que garantizar el acceso a la educación también forma parte de la estrategia para la pacificación del país. De igual forma anunció la creación del sistema de bachilleratos “Margarita Maza”, un modelo renovado de telebachillerato que ofrecerá espacios atractivos, formación académica flexible y oportunidades para concluir la secundaria o cursar la preparatoria. Indicó que esta estrategia busca reincorporar a más jóvenes de entre 15 y 17 años que actualmente no están en la escuela.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, subrayó que el Bachillerato Nacional impulsa una formación integral basada en el Marco Curricular Común, que articula ciencia, tecnología, humanidades y formación socioemocional. Explicó que actualmente estudiantes de subsistemas como CECyTE, DGETI, CBTis y Conalep cursan asignaturas como conciencia histórica, filosofía y arte, además de su formación técnica, con el propósito de formar personas libres, críticas y con capacidad de innovación.

Al evento asistieron la directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), María Guillermina Alvarado Moreno; el director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios; Rolando de Jesús López Saldaña; el coordinador de Organismos Descentralizados de los CECyTE, y el director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López.

Los CECyTE se han consolidado en 35 años como uno de los principales subsistemas de educación media superior del país, con mil 161 planteles en 30 estados de la República y una matrícula superior a 447 mil estudiantes. Actualmente ofrecen 82 carreras tecnológicas presenciales, de las cuales 58 se desarrollan bajo modelo dual y 12 en modalidad mixta, en áreas como programación, inteligencia artificial, animación digital, enfermería, administración del transporte, ecoturismo y distintos programas alineados al Plan México y a los polos de desarrollo para el bienestar, que fortalecen la formación científica, tecnológica y la empleabilidad de las y los jóvenes.