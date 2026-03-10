Pacífico Mexinol anuncia inversión de 3,300 millones de dólares en Topolobampo

El proyecto Pacífico Mexinol reveló que alcanzará una inversión de 3,300 millones de dólares durante su construcción y puesta en marcha en Topolobampo, Sinaloa, donde se convertirá en la planta de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo, con inicio de operaciones previsto para 2029.

El objetivo de este mega complejo industrial será la producción de metanol de bajas emisiones en dos modalidades: aproximadamente 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350,000 toneladas de metanol verde, materias primas clave para industrias químicas, combustibles limpios y nuevas cadenas industriales.

De acuerdo con la ficha informativa del proyecto, el metanol azul se produce a partir de gas natural, integrando tecnologías de captura y gestión de carbono que capturan el bióxido de carbono generado durante un proceso industrial que requiera combustión para evitar su liberación a la atmósfera.

En tanto, el metanol verde se obtiene mediante la combinación de hidrógeno verde producido por electrólisis con energía renovable y bióxido de carbono capturado, generando un combustible y materia prima química con emisiones muy bajas o cercanas a cero.

Según los planes de esta nueva planta, su diseño elimina fuentes tradicionales de emisiones, sustituyendo calentadores de combustión por calentadores eléctricos alimentados con energía renovable y reutilizando gases del proceso para producir más metanol en lugar de quemarlos.

Para el proyecto Pacífico Mexinol el 100% del agua utilizada provendrá de aguas residuales tratadas del municipio de Ahome, lo que evita el uso de agua potable que a su vez no competirá con el consumo agrícola, urbano o doméstico.

De igual forma, el proyecto implementará un sistema avanzado de purificación desarrollado con Veolia, que incluye ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodeionización, transformando aguas residuales en agua de calidad industrial para procesos químicos de alta exigencia.

En lo relativo al impacto social y ambiental, el proyecto generará alrededor de 6,000 empleos durante la construcción y 450 empleos permanentes, además de impulsar el desarrollo de proveedores locales y capacitación técnica para empresas de la región. Y el diseño ambiental integra más de 200 medidas de mitigación, protección de ecosistemas sensibles y la creación voluntaria de una Zona de Conservación Mexinol, sin afectación a manglares ni a la Bahía de Ohuira.

"Pacífico Mexinol incorpora un enfoque social activo, con más de cinco años de diálogo con comunidades, programas de desarrollo local y colaboración con iniciativas como Sembrando Vida, buscando que el proyecto genere beneficios económicos y sociales duraderos en la región", aseguraron.

La estadounidense con sede en Houston, Texas, Transition Industries desarrolla de manera conjunta el proyecto Pacífico Mexinol con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial.

En junio del año pasado se llevó a cabo la contratación de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) con el consorcio conformado por Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A), Grupo Samsung E&A México, S.A. de C.V. y Techint Ingeniería y Construcción.