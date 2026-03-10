Diputados designan a Aureliano Hernández como titular de la ASF

El Pleno de la Cámara de Diputados nombró a Aureliano Hernández Palacios Cardel como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034.

La votación de la terna, realizada por cédula, arrojó 472 votos a favor de Aureliano Hernández Palacios Cardel, uno para Elizabeth Barba Villafán, seis para Luis Miguel Martínez Anzures, dos votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

Tras el proceso, la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, tomó la protesta de ley al nuevo auditor.

Hernández Palacios quedará al frente de la ASF en lugar de David Colmenares Páramo, quien buscaba la reelección por otros 8 años y dejará el cargo este 15 de marzo.

¿Quién es el nuevo titular de la ASF?

Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien tomará posesión del cargo a partir del 15 de marzo próximo, es economista y actualmente es auditor especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación.

Se indicó que desde 2018, forma parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde ha ejercido como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D” .

Previamente se había desempeñado como Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México. Palacios Cardel también es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.