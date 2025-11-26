Subsidios de mejoramiento de vivienda se concentran en el Edomex

Pese a ser un esquema de alcance nacional, durante el 2025 el programa de Vivienda Social se ha concentrado en acciones para la parte oriente del Estado de México, especialmente en materia de mejoramiento habitacional.

De acuerdo con el reporte trimestral de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que abarca a septiembre pasado, el organismo registra más de 102,828 subsidios colocados en materia de mejoramiento, por una cantidad de 4,126 millones de pesos.

Según los registros de la Conavi, del total de estas acciones 95.2% se concentraron en 16 municipios del Estado de México, por un total de 3,917 millones de pesos. La cantidad destinada por apoyo es de 40,000 pesos por acción.

Dentro de la línea programática del presupuesto otorgado a la Conavi para este año, se define que la labor de este organismo se enfoca en resolver las necesidades de mantenimiento de una parte del parque habitacional, así como en la expectativa de realizar acciones de mejoramiento de vivienda a mujeres, ya sean jefas de familia, madres solteras o adultas mayores que lo requieran.

Se delineó estrategia

En febrero de este año, se anunciaron acciones coordinadas entre la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Bienestar y la Conavi con el fin de apoyar la zona oriente del Estado de México.

En su momento, se informó que se entregarían alrededor de 100,000 tarjetas en esta región, que significarían un apoyo de 40,000 pesos para mejorar, reparar o ampliar viviendas, con una inversión cercana a los 4,000 millones de pesos.

“Invito a las familias beneficiarias a planear las mejoras que harán en sus viviendas e ir pensando en dónde comprar los materiales, la contratación de albañilería, plomería, y electricidad, según sus necesidades”, indicó en su momento Edna Vega, titular de la Sedatu.

Acciones por municipio

Según los registros de la Conavi, los municipios que más han recibido este tipo de apoyos son:

Valle de Chalco Solidaridad con 13,834 acciones.

Ecatepec de Morelos con 13,185 acciones.

Chimalhuacán con 13,005 acciones.

Chalco con 11,711 acciones.

Ixtapaluca con 10,389 acciones.

Nezahualcóyotl con 10,345 acciones.

Hasta el momento, los registros de la Conavi no dan cuenta de su actuar dentro del programa Vivienda para el Bienestar, donde este organismo tiene la meta de edificar 500,000 hogares durante el presente sexenio.