Embajador de Irán en México afirma que su país defenderá su territorio

A diez días del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, reiteró que su país no dudará en defender su territorio y que el fin de la guerra está en manos de quienes la iniciaron.

En conferencia de prensa, el diplomático recordó que Benjamin Netanyahu es un "criminal internacional" y mientras existan los ataques a su país no habrá un alto el fuego.

"La rápida elección del nuevo líder supremo Mojtabá Jameneí (hijo del ayatolá Alí Jameneí) envía el mensaje de que mediante ataques no podrán cambiar las políticas del país", expresó.

El embajador también agradeció el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su llamado a la población mexicana a estar del lado de la verdad.

Rumbo al Mundial de Futbol, destacó que para la selección iraní lo mejor sería disputar sus partidos en territorio mexicano, al que calificó como un país amigo, y aseguró que aceptarían esa posibilidad si se concreta.

"Para nosotros lo mejor es que nuestros partidos se jueguen en México. Si se da esa posibilidad lo vamos aceptar", declaró al precisar que el pueblo estadounidense no es su enemigo si no el gobierno actual.

Asimismo, descartó que hasta el momento existan solicitudes de asilo político de ciudadanos iraníes en México.

De acuerdo con datos del consulado iraní, actualmente hay alrededor de 200 integrantes de la comunidad iraní en el país.