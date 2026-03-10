Supermercados apuestan por tiendas pequeñas para crecer y estar cerca de los consumidores

Las principales cadenas de tiendas de autoservicio en México están impulsando la expansión de formatos pequeños y de proximidad respondiendo al cambio de hábito de los consumidores que buscan compras rápidas y cercanas, mientras enfrentan un entorno de inflación persistente y consumo moderado.

Después de que lideraron las aperturas el año pasado, los formatos pequeños y de proximidad seguirán marcando la expansión en 2026 de minoristas como Grupo Comercial Chedraui, La Comer y Walmart de México y Centroamérica.

Chedraui planea abrir durante este año 130 tiendas Supercito, su marca de tienda pequeña o de proximidad, después de que abrió 131 unidades de esta marca en 2025.

"El formato de proximidad es en el que creemos y estamos apostando porque está siendo algo que identificamos que nuestros clientes están valorando y que nos puede representar una avenida de crecimiento", explicó el director general adjunto de Chedraui, Arturo Vasconcelos.

Si bien en el total de las ventas de la cadena minorista este formato aún representa un porcentaje menor, equivalente a un dígito, ha mostrado un crecimiento muy acelerado y, con el tiempo, irá ganando cada vez más participación dentro de las ventas totales, confió el directivo.

Los Supercitos son tiendas que ocupan entre 250 y 300 metros cuadrados (m²), por debajo del piso de ventas de las tiendas grandes, que suelen rondar los 5,000 m², e incluso de los hipermercados, que superan los 10,000 m².

Arturo Vasconcelos añadió que este canal de proximidad es atractivo porque permite estar más cerca del domicilio de los clientes, atender necesidades específicas de reposición entre despensa y despensa, y también realizar un súper completo con un número de artículos más limitado que en los supermercados más grandes.

Para Walmart de México y Centroamérica, el formato de Bodega Aurrera Express fue el segundo de mayor crecimiento en aperturas, con 103 nuevas tiendas durante 2025, para sumar un total de 1,548 unidades. La expansión estuvo por detrás de Bodega Aurrera, que cerró con 145 inauguraciones.

El presidente y CEO de la cadena de supermercados, Cristian Barrientos Pozo, declaró a finales del año pasado que debido a que las tiendas de menor tamaño del grupo tienen una fuerte presencia en la Ciudad de México, ven una gran oportunidad de expansión en otras localidades del país.

"Estamos viendo muchos espacios sin cubrir para atender a la clase media", dijo tras explicar que los formatos de proximidad están ocupando una parte relevante de la apertura de nuevas tiendas.

Para el vicepresidente senior de Administración y Finanzas de Walmart de México y Centroamérica, formatos como Bodega Aurrera, incluyendo el modelo Express "tiende a brillar más" cuando son tiempos de bajo crecimiento económico.

En su reciente conferencia con analistas, con motivo de la revisión de su reporte financiero del cuarto trimestre de 2025, la administración de La Comer anunció que impulsará el formato Sumesa para su expansión en zonas urbanas de alta densidad poblacional.

Dicho formato actualmente representa poco más del 14% del portafolio de La Comer con 13 tiendas. Aunque en la última década no ha inaugurado una sucursal, la compañía detecta un "espacio en blanco" en diversas localidades del país.

El director de Administración y Finanzas de la cadena de tiendas de autoservicio, Rogelio Garza, dijo que las nuevas aperturas serán anunciadas "muy pronto".

"Sumesa es un formato en el que no hemos abierto nuevas tiendas en muchos años, pero desde hace un año estamos analizando algunas alternativas", manifestó.

Aunque Soriana opera el formato Express, las aperturas de esta marca se han mantenido estables, sin que se haya inaugurado ninguna nueva tienda desde 2023, año en que se sumó una sucursal.