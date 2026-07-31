Tras el Mundial, aumenta la oferta de vivienda en renta en Ciudad de México

A unas semanas de la final del Mundial 2026 de la FIFA, propietarios comenzaron a retirar departamentos del mercado de hospedaje de corta estancia, como Airbnb, para reincorporarse al mercado de vivienda en renta tradicional.

La menor demanda prevista durante el torneo, el riesgo de mantener inmuebles desocupados y el endurecimiento de la regulación han impulsado este ajuste, según especialistas.

De acuerdo con la proptech Homie.mx, el inventario de departamentos en renta en la Ciudad de México aumentó 10% después del Mundial. Dentro de su plataforma, el inventario creció al menos 35 por ciento.

A pesar de este incremento en la oferta, las rentas mantienen aumentos anuales de entre 25 y 30 por ciento.

Expectativas fallidas

Desde el 2025, propietarios de vivienda vieron en la Copa Mundial una oportunidad de generar más ingresos a través de rentas de corta estancia.

La Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL) informó que, durante el primer semestre del año pasado, en promedio, tres viviendas completas abandonaron el mercado residencial cada dos días para destinarse al alquiler turístico.

Melisa Gaitán, directora de Crecimiento de Homie.mx, explicó que numerosos propietarios elevaron sus expectativas; sin embargo, la cantidad de partidos disputados en la capital resultó insuficiente para absorber toda la oferta de hospedaje temporal.

“Muchos propietarios de departamentos subieron los precios por encima de lo que el mercado realmente está dispuesto a pagar y no lo lograron. Se quedaron vacíos y con la urgencia de llenarlos para evitar pérdidas”, afirmó.

Recaudación por hospedaje récord

Si bien parte de los anfitriones enfrentó resultados por debajo de lo esperado, para el gobierno capitalino el balance del Mundial 2026 fue positivo en el sector de alojamiento.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, aseguró que junio registró un récord en la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje, con un crecimiento de 20 por ciento.

Además, las plataformas digitales como Airbnb concentraron 27% del mercado de alojamiento, la mayor participación registrada hasta ahora.

“Para la Ciudad de México el Mundial fue un evento muy exitoso. Fue un récord en recaudación de impuestos sobre hospedaje, esto habla tanto del crecimiento de las tarifas, como del número de visitantes”, dijo.

Persisten rentas altas

El regreso de parte de la oferta de Airbnb al mercado de renta de vivienda no modificó el comportamiento de los precios ni tuvo un impacto relevante sobre el rezago habitacional de la capital.

“Vemos más oferta en este momento, aunque con precios inflados, que no creo que bajen hasta que haya más construcción y una regulación más inteligente”, sostuvo Gaitán.

La especialista atribuyó el encarecimiento de las rentas principalmente al déficit de vivienda. Estimó que la Ciudad de México requiere, como mínimo, 500,000 unidades adicionales.

Actualmente existen apenas 9,000 departamentos publicados en plataformas digitales de renta tradicional en la capital, una cifra muy inferior a los cerca de 100,000 disponibles en São Paulo, Brasil, pese a tener un volumen de población similar.

Efecto a corto plazo

Para HIC-AL, la aplicación efectiva del padrón de anfitriones de Airbnb y otras plataformas resulta indispensable para contener la especulación inmobiliaria vinculada al alquiler turístico.

Desde la perspectiva de Homie.mx, el regreso de inmuebles de Airbnb al mercado de vivienda en renta por el fin del Mundial y la aplicación de la regulación no representa una solución de fondo.

“En realidad es un fracaso que todavía no haya más construcción. El retorno de vivienda a renta de larga estancia es un efecto muy cortoplacista que no resuelve el problema de falta de vivienda en la ciudad”, apuntó Gaitán.