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Tesoro de EU comunica a los bancos que podría intervenir hoy en el mercado del yen
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comunicado a varios bancos que podría intervenir en el mercado del yen este viernes y que deben "estar preparados para futuras medidas", según dijo a Reuters una fuente conocedora del asunto.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comunicado a varios bancos que podría intervenir en el mercado del yen este viernes y que deben "estar preparados para futuras medidas", según dijo a Reuters una fuente conocedora del asunto.
La notificación a los bancos, transmitida a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se produce un día después de que las autoridades japonesas intervinieran para apuntalar el yen, lo que propició el mayor alza semanal de la moneda desde febrero y le sacó de mínimos de cuatro décadas frente al dólar.
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