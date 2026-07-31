Tesoro de EU comunica a los bancos que podría intervenir hoy en el mercado del yen

El Departamento del ⁠Tesoro de Estados Unidos ha comunicado a varios ⁠bancos que podría ⁠intervenir en el mercado del yen este viernes y que deben "estar preparados para futuras medidas", según dijo a Reuters una fuente conocedora del asunto.

La notificación a los bancos, transmitida a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se produce un día después de que las autoridades ⁠japonesas intervinieran ⁠para apuntalar ⁠el yen, lo que propició ⁠el mayor alza semanal de la moneda desde febrero y le sacó de mínimos de cuatro décadas frente al ⁠dólar.

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