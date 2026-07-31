Le Pen acusa a España de "alentar la entrada masiva de migrantes" y pide reforzar controles en Francia

La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, acusó este viernes al Gobierno de España de "alentar la entrada masiva de migrantes" en el territorio español y ha pedido reforzar los controles en Francia, unas palabras que llegan después de que miles de migrantes hayan accedido desde el jueves a la ciudad autónoma de Ceuta.

"Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras", dijo la política francesa.

Así, ha afirmado que Francia apostará por "detener esta locura reservando la libre circulación del espacio Schengen a los nacionales de la Unión Europea", tal y como ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, el presidente del partido, Jordan Bardella, ha denunciado que la población de Ceuta haya aumentado "un 60% tras la entrada de 49,000 migrantes indocumentados que violaron las fronteras de España".

"Se trata de un aumento sin precedentes. Ceuta representa el futuro de Europa si no abandonamos nuestra ingenua visión de la migración. Ante esta emergencia, la Unión Europea debe suspender inmediatamente a España del espacio Schengen: los ciudadanos europeos no pueden ser víctimas colaterales de las políticas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez", aseguró.

Miles de inmigrantes han accedido desde el jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos.

Unas 49,000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN, y 19 personas han fallecido ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.

Aunque el Gobierno todavía no ha ofrecido datos oficiales de los migrantes que ingresaron a territorio nacional tras la llegada masiva que empezó este jueves y se prolongó durante todo el día, el DSN, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, recogió esta cifa en un documento que se publicó en la mañana de este viernes y posteriormente fue borrado.

El número de fallecidos ha aumentado a 24 en la crisis migratoria, que ya excede con creces a la emergencia sucedida en mayo de 2021, cuando más de 10,000 migrantes accedieron a la ciudad en solo dos días.