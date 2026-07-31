Megacable supera los 6 millones de clientes de Internet y acelera la rentabilización de su fibra

El grupo de telecomunicaciones Megacable Holdings rebasó por primera vez la marca de 6 millones de suscriptores de Internet al cierre del segundo trimestre de 2026.

El hito es un resultado que refleja el avance de la etapa de rentabilización de la infraestructura de fibra óptica construida por Megacable durante el último lustro y que se tradujo en mayores ingresos y utilidades para esta compañía.

Entre abril y junio, Megacable incorporó 112,000 nuevos clientes de banda ancha para alcanzar una base de 6.02 millones de accesos, un crecimiento anual de 8.5% frente a los 5.54 millones registrados un año antes.

Megacable también informó que 88% de sus usuarios ya reciben servicios sobre fibra óptica, cuando hace un año esa proporción era de 80%, como resultado de la expansión y modernización de su red.

El crecimiento comercial impulsó los resultados financieros del grupo.

Esto, porque Megacable reportó ingresos consolidados por 9,330 millones de pesos, un aumento anual de 7.2%, apoyado principalmente por el desempeño del segmento masivo, cuyos ingresos crecieron 7.9 por ciento.

La utilidad neta de la empresa ascendió a 852 millones de pesos, 11% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que la UAFIDA avanzó 5.9% hasta 4,186 millones de pesos, con un margen de 44.9 por ciento.

La empresa también reportó avances en el resto de sus líneas de negocio.

Los suscriptores de telefonía fija aumentaron 6.8%, hasta 5.32 millones, mientras que los usuarios de contenido de video llegaron a 4.01 millones.

En telefonía móvil, su operador móvil virtual alcanzó 780,832 líneas, un crecimiento anual de 26%, en tanto que las unidades generadoras de ingresos (RGUs) crecieron 6.6%, hasta 15.35 millones.

Como parte de su estrategia de expansión y modernización, Megacable destinó 2,185 millones de pesos en inversiones durante el trimestre, equivalentes a 23.4% de sus ingresos.

Al cierre de junio, la compañía reportó una cobertura de 19.76 millones de casas pasadas, una red de 110,965 kilómetros y una posición financiera con deuda neta de 21,582 millones de pesos, así como un índice de apalancamiento de 1.31 veces, después del pago de dividendos realizado en el periodo.

Los resultados llegan en la recta final del plan quinquenal de expansión emprendido por Megacable.

Desde su arranque en 2022, la compañía ha duplicado prácticamente su cobertura de hogares con red disponible, al tiempo que ha incrementado sus ingresos y consolidado la migración de clientes hacia fibra óptica.

En entrevistas previas con El Economista, directivos de la empresa señalaron que la siguiente etapa consiste en rentabilizar esa infraestructura mediante la incorporación de más clientes y el desarrollo de nuevos servicios sobre la red construida.