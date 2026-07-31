Peso mexicano se deprecia por recuperación del dólar, pero perfila ganancia mensual

El peso mexicano retrocede frente al dólar en la sesión de este viernes. La divisa local cede terreno debido a la recuperación global del billete verde y mientras ⁠los operadores evalúan los riesgos para el crecimiento y la inflación derivados de la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3663 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3395 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto deja para la moneda una pérdida de 2.68 centavos, equivalentes a 0.16 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3907 unidades y un nivel mínimo de 17.3167. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, sube 0.50% a 100.36 puntos.

"El peso es afectado por la cautela de los operadores, ante un aumento de las hostilidades en Oriente Medio. El dólar se fortalece por la demanda de activos de refugio y las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de energía", dijo Monex Grupo Financiero.

A pesar de que la atención del mercado continúa en las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, el peso se perfila a terminar el mes con ganancias, al moderarse los precios del petróleo. Frente al cierre de 17.4986 en junio, gana 13.23 centavos o 0.76 por ciento.

Se alistan para anuncio del Banxico

En el aspecto local, los operadores se preparan para que el Banxico dé a conocer la próxima semana su decisión de política monetaria. Se espera ampliamente que ⁠mantenga su tasa de interés clave en 6.50% el jueves, por lo que la atención se centrará en el comunicado.

"Prevemos ⁠que Banxico mantenga ⁠la tasa en 6.50% la próxima semana, en el punto medio de nuestro rango neutral estimado. Nuestro escenario central contempla que la tasa permanezca en ese nivel durante los próximos años, vemos un sesgo acomodaticio", dijo Banamex.

Esperan depreciación en el corto plazo

El peso se ha apreciado ligeramente este mes al moderarse la preocupación sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán y la presión en los precios del petróleo, si bien no hay señal de una solución. Desde el aspecto técnico, los analistas esperan una reacción al alza.

"Prevemos una reacción al alza, tras consolidar sobre un nivel de Fibonacci en 17.35. En este contexto, el nivel ⁠más cercano que pondrá a prueba se ⁠sitúa en 17.40, la superación de ⁠esta zona fortalecerá la depreciación. Sugerimos mantener posiciones", explicó Banorte.