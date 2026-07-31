Convocatoria Conavi 2026: requisitos para obtener una Vivienda para el Bienestar

A unos días del cierre del registro, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantiene abierto el proceso de inscripción al programa Vivienda para el Bienestar, dirigido a personas sin casa propia, sin acceso a un crédito habitacional y con ingresos menores a 17,800 pesos mensuales.

El programa forma parte de la política de vivienda del gobierno federal, cuya meta es construir y otorgar 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

El registro permanecerá disponible hasta el 2 de agosto de 2026 y se realiza exclusivamente en módulos de atención instalados en coordinación con la Secretaría de Bienestar.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria de la Conavi está dirigida a personas que cumplan con los siguientes criterios:

No contar con vivienda propia .

. No tener un crédito vigente del Infonavit, Fovissste ni de otra institución de vivienda .

. Percibir ingresos menores a 17,800 pesos mensuales.

En esta etapa, el registro se realiza en 26 entidades federativas, donde la Conavi desarrollará proyectos habitacionales durante 2026:

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Documentos necesarios

Para completar el registro, las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial con fotografía.

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja.

Si la persona solicitante o algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, el certificado médico expedido por una institución pública.

La Conavi precisó que el trámite es gratuito, personal y sin intermediarios, por lo que advirtió sobre posibles intentos de fraude por parte de personas que soliciten dinero o prometan facilitar el acceso al programa.

Registro limitado

Los módulos de atención solo operan en los municipios donde la Conavi construirá proyectos habitacionales este año, con el objetivo de atender de manera directa a la población elegible.

Cabe recordar que el programa Vivienda para el Bienestar busca convertirse en una de las principales vías de acceso a una solución habitacional para personas que no cuentan con vivienda propia ni con acceso al crédito hipotecario tradicional. Para conocer más detalles y la ubicación de los módulos, se puede consultar el sitio oficial de la Conavi: www.gob.mx/conavi.