Harfuch revela que "El Mencho" supo del asesinato de Carlos Manzo; hijo del "R1" ordenó feminicidio de Valeria Márquez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló nuevos detalles sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo y señaló a Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, como el presunto autor intelectual del crimen.

El funcionario también informó que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tenía conocimiento del homicidio, aunque aclaró que no hay elementos para afirmar que haya ordenado el ataque.

Durante la conferencia matutina de este viernes 31 de julio, Harfuch explicó que la captura de “El R1” y de Jesús Salvador “N”, “El Chuy”, fue resultado de trabajos de inteligencia coordinados por el Gabinete de Seguridad.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco El Alto, Jalisco. De acuerdo con el secretario, durante el despliegue elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por integrantes del círculo de seguridad de “El R1”.

Tras repeler la agresión, uno de los atacantes murió y las autoridades concretaron la captura de los dos presuntos integrantes de la organización criminal.

“El R1” habría ordenado y financiado el asesinato de Carlos Manzo

Harfuch informó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán identificaron a Ramón Ángel “N” como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Según los elementos presentados por el secretario, “El R1” habría participado en la decisión, planeación y financiamiento del asesinato del entonces alcalde de Uruapan.

Las indagatorias incluyen declaraciones de testigos y el análisis de intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, con las que las autoridades han reconstruido parte de la planeación del crimen.

Harfuch agregó que, hasta el momento, 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.

“El Mencho” habría tenido conocimiento, pero no habría ordenado el crimen

Al ser cuestionado sobre la posible participación de otros integrantes de mayor jerarquía dentro de la organización criminal, Harfuch estableció una diferencia entre tener conocimiento del asesinato y haberlo ordenado.

El secretario sostuvo que existen indicios para considerar que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien era identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría sabido del homicidio.

Sin embargo, enfatizó que las investigaciones no han establecido que Oseguera Cervantes haya dado la orden de asesinar a Manzo.

“Según dos testimonios y por intervenciones a llamadas telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó”, explicó. En contraste, Harfuch fue contundente al señalar que, de acuerdo con las indagatorias, quien habría ordenado el crimen fue “El R1”.

Las autoridades también investigan el posible móvil. Según los testimonios recabados, las denuncias y acciones públicas de Carlos Manzo contra grupos delictivos habrían sido interpretadas por integrantes de la organización como "una provocación".

“El R1” también estaría relacionado con el feminicidio de Valeria Márquez

Durante la misma conferencia, Harfuch informó que las investigaciones también relacionan a “El R1” con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con el funcionario, la célula criminal encabezada presuntamente por Ramón Ángel “N” habría participado en el crimen bajo sus órdenes.

El caso tiene además un vínculo familiar: las autoridades relacionan la investigación con Francisco, expareja de Valeria Márquez e hijo de “El R1”. No obstante, Harfuch aclaró que el presunto autor material y principal señalado por el feminicidio continúa libre. Las autoridades mantienen un operativo para localizarlo y cumplir con la orden de aprehensión correspondiente.

La célula operaba entre Jalisco y Michoacán

Según la información presentada por la SSPC, la organización vinculada con “El R1” mantenía presencia en distintos municipios de Michoacán y Jalisco, donde presuntamente realizaba actividades relacionadas con narcotráfico, trasiego de drogas hacia Estados Unidos, homicidios y extorsiones.

La estructura también estaría relacionada con el cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas.

Durante el operativo en Atotonilco El Alto, las fuerzas federales aseguraron armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, vehículos y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

Harfuch destacó que la captura de “El R1” representa un avance en las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo y en las acciones para desarticular una estructura criminal con presencia en Michoacán y Jalisco.