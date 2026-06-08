Alsea se prepara para el verano y el Mundial con inversión de 5,500 millones de pesos en 2026

Alsea invertirá alrededor de 5,500 millones de pesos en 2026 para financiar aperturas, remodelaciones e innovación operativa en México, América Latina y Europa, como parte de una estrategia para reforzar su red de restaurantes y ajustar su operación a la demanda esperada por el Mundial 2026 y a la temporada del verano.

"La compañía está preparada para recibir a todos los consumidores durante esta temporada y particularmente en estas siguientes semanas de mayor actividad del verano, apoyado tanto por los restaurantes como por el canal digital, que hoy representa el 41% de las ventas totales y se perfila como uno de los principales motores de crecimiento durante esta temporada", expuso.

Prevé que estas iniciativas contribuyan a impulsar sus ventas en México, mercado que representa el 56% de sus ingresos consolidados.

En el primer trimestre de 2026, la empresa registró ventas por 11,242 millones de pesos en el país, donde opera más de 2,520 establecimientos.

La operadora de cafeterías y restaurantes lanzará campañas y activará experiencias en sus principales marcas durante la temporada, además, aumentará la plantilla de colaboradores en algunos restaurantes.

Para la cadena Chili's renovó 1,500 pantallas de gran formato y sistemas de audio. Además, operará tres unidades bajo el concepto "Estadio Chili's", diseñadas como espacios para la transmisión de partidos. Además, incrementó en un 15% su plantilla de colaboradores y ampliará el aforo de sus unidades.

Domino's Pizza lanzó la campaña "Solo en México, solo en Domino's", que incluye productos de temporada. Ofrecerá promociones con las que dará premios como playeras y televisiones.

Por su parte, Vips activará la campaña "A la Mexicana Sabe Mejor", con menús especiales. Nueve unidades cambiarán su exterior con intervenciones visuales, y los clientes podrán adquirir vasos coleccionables y un álbum Panini.

Starbucks impulsará la campaña "Fanáticos de tu Pasión", que incluye el coleccionable oso Bearista Hugger edición futbolera, además de opciones de proteína y servicio de delivery para acompañar el consumo durante los partidos.

"Este año y particularmente en esta temporada, además, diversas marcas de nuestro portafolio impulsarán iniciativas especiales para acompañar algunos de los momentos de mayor convivencia y celebración entre nuestros consumidores", expuso el director general de Alsea, Christian Gurría.