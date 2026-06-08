Espacios de coworking anticipan incremento de usuarios con el arranque del Mundial

El Mundial 2026 de la FIFA no solo moverá el turismo, también implica la llegada de empresas, talento internacional y nómadas digitales que ya tienen efecto en la demanda de oficinas flexibles en México, conocidas como coworking.

WeWork, una de las principales firmas globales de coworking, registró un incremento en la reserva de escritorios y salas de reuniones por parte de clientes internacionales. Así, se prevé que para el mes del torneo la afluencia de usuarios en los edificios podría aumentar hasta 20 por ciento.

Claudio Hidalgo, presidente de la firma en la región, explicó que este impulso proviene de dos frentes: empresas vinculadas al evento y trabajadores remotos, especialmente de Estados Unidos, América Latina y Europa.

“El incremento de ocupación por edificio se empezó a dar desde agosto del año pasado con empresas que empezaron a llegar relacionadas al Mundial”, indicó Hidalgo en entrevista.

Actualmente, 40% de los usuarios de WeWork acude a la oficina al menos una vez por semana, proporción que se prevé al alza impulsada por la llegada de usuarios internacionales y por una mayor rotación de miembros que utilizarán las instalaciones de manera más intensiva.

En este contexto, los espacios flexibles podrían registrar picos de asistencia semanales superiores a los niveles habituales.

20% aumentaría el tráfico en oficinas tipo coworking durante el Mundial 2026.

25% creció la superficie de los espacios flexibles en el 2025.

510,000 metros cuadrados de superficie ocupan los coworkings en el 2026.

60% de las oficinas de coworking se concentran en la Ciudad de México.

Espacios listos para el juego

Isaac Carreón, presidente de la Asociación Mexicana de Coworkings y Espacios Flexibles (Amxco), destacó que una parte relevante de los usuarios del sector trabaja para empresas extranjeras y son nómadas digitales.

“Ahora que viene el Mundial vamos a ver llegar a muchísimos nómadas digitales más que van a buscar tener una reserva en oficinas con buenas ubicaciones. Por supuesto que se va a reflejar, pero no necesariamente va a implicar que crezca la cantidad de metros cuadrados que ocupamos como sector, será una demanda adicional”, apuntó el también director general de Flexoffices.

Si bien el torneo no implicará un incremento exponencial en la superficie que operan las oficinas flexibles, las firmas ya afinan su oferta con pases por día, espacios colaborativos y experiencias que combinan trabajo y entretenimiento durante los partidos.

Pantallas, amenidades, licencias de transmisión, climatización y digitalización para accesos más ágiles forman parte de los ajustes que implementan los espacios de coworking para responder al pico de demanda.

“Eso es un reflejo de que el sector está tratando de capitalizar la oportunidad sin que se pierda el objetivo: crear espacios de trabajo flexible”, dijo Carreón.

El sector expande su huella

La flexibilidad del modelo vuelve a colocarse como su principal ventaja competitiva frente a espacios inmobiliarios más tradicionales. Esta capacidad de adaptación ha impulsado su crecimiento: al cierre del 2025, el sector expandió su huella 25%, al pasar de 400,000 a 510,000 metros cuadrados, por encima de lo previsto, según la Amxco.

“Para el 2026 proyectamos un crecimiento de alrededor de 17%, pero no me sorprendería que fuera un poco más. La constante demanda no ha cesado, siguen las empresas solicitando propuestas flexibles y el mercado de oficinas tipo coworking ha sabido responder. Además, ha habido el capital necesario para expandir los negocios”, añadió Carreón.

Cabe mencionar que la Ciudad de México concentra más del 60% de la oferta de oficinas flexibles, seguida por Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, todas ellas sedes clave del Mundial 2026.

riesgos más allá del mundial

El entusiasmo del sector por el torneo de fútbol convive con factores de riesgo. La incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas, como el conflicto en Irán, podrían elevar costos operativos, en especial por el impacto en combustibles.

“El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto en los gastos de consumo de los centros de trabajo. Nos preocupan los índices de inflación en los próximos meses ante estos cambios en el panorama geopolítico. Lo que más nos pone nerviosos es la renegociación del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo Carreón.

El directivo destacó que el coworking responde con rapidez al ciclo económico: crece cuando las empresas se expanden, pero también resiente las desaceleraciones, en las que la renovación de contratos de renta es menor e incluso se registran retrasos de pago.

En este contexto, Hidalgo expuso que el Mundial 2026 representa más que un pico de ocupación, una oportunidad para convertir visitantes en clientes de largo plazo. Anticipó que empresas, trabajadores locales y nómadas digitales que prueben estos espacios durante el evento podrían extender su estancia, si la experiencia cumple sus expectativas.