Mujeres que levantan muros: ellas dominan la autoconstrucción de vivienda en barrios populares

Sin necesidad de ser arquitectas, ingenieras o albañiles, miles de mujeres se hacen cargo de levantar muros y techos para tener una casa que proteja a sus familias. Así, se han apoderado de la autoconstrucción de vivienda especialmente en barrios populares de Iztapalapa, Ecatepec, Tláhuac, Chalco y Nezahualcóyotl.

Son madres solteras, viudas o jefas de familia que han decidido tomar la obra en sus propias manos, impulsadas por la urgencia de tener un hogar digno y seguro.

“Yo no sé de planos, pero sí sé que mis hijos necesitan un techo digno. Esta casa la he levantado sola, poco a poco. A veces con lo que vendo de tamales, a veces con lo que me prestan en la tanda. Pero ya tiene cimientos, paredes, y ahora vamos por el baño", comentó Norma, madre de tres, desde su terreno en obra negra en Cuautepec.

La realidad de Norma es la de millones de familias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 64 % de las viviendas en México han sido construidas de forma no profesional, muchas de ellas autoconstruidas y encabezadas por mujeres.

Las razones detrás de este fenómeno son diversas, pero entre ellas destaca el creciente déficit de vivienda en el país. Hay un rezago habitacional de 8 millones de casas y de las viviendas existentes, se estima que 87.6% necesitan ampliación o mejora.

El encarecimiento del suelo urbano, la dificultad de acceso a créditos hipotecarios y la falta de políticas de vivienda progresiva han dejado a miles de familias sin otra opción más que construir por etapas.

“Las mujeres ya no solo administran el hogar: lo diseñan, lo construyen y lo defienden. Están reinventando la manera de tener su propio hogar”, afirmó María Fernanda Montoya, gerente de Relaciones Institucionales de Materiales San Cayetano Express.

Capacitación y redes de apoyo

En los últimos cinco años, organizaciones civiles como Hábitat para la Humanidad, colectivos barriales y universidades han impulsado talleres de autoconstrucción segura, asesoría legal para la tenencia de la tierra y cursos prácticos de plomería, diseño estructural, recolección de agua y manejo de herramientas.

Estas iniciativas permiten que las mujeres construyan con mayor seguridad y calidad, para reducir riesgos estructurales y optimizar cada peso invertido en cemento, ladrillos y varillas.

En este auge femenino, el apoyo de negocios locales también ha sido clave. Materiales San Cayetano Express, una empresa 100% mexicana, opera ocho sucursales en zonas donde la autoconstrucción es el motor principal de crecimiento urbano: Pantitlán, Cuautepec, Ticomán, Zumpango, Ecatepec, Teoloyucan, Melchor Ocampo y la colonia Doctores.

Su modelo está pensado para quienes construyen por etapas: venden desde un bulto de mezcla lista hasta paquetes completos de materiales para levantar una habitación. Hasta ahora, han impartido más de 200 capacitaciones abiertas para personas sin experiencia en construcción.

“Nos dimos cuenta de que muchas de nuestras clientas eran mujeres. Y no venían acompañadas de nadie. Ellas preguntaban, calculaban, hacían números y tomaban decisiones. Así que ajustamos nuestra atención para acompañarlas mejor, sin juicios”, explica Montoya.

El fenómeno de la mujer al frente de la autoconstrucción de vivienda refleja la urgencia de miles de familias por resolver su derecho a un hogar, pero también deja ver que existe la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para que puedan lograrlo.