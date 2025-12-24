Peso mexicano se deprecia frente al dólar en sesión corta por Nochebuena: ¿A cuánto cerró?

El peso mexicano retrocedió la jornada de este miércoles después de que avanzara a niveles no vistos desde julio del año pasado, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó nuevos niveles máximos históricos, en una sesión de reducida liquidez en la víspera de la celebración de la Navidad.

La jornada de esta mitad de semana estuvo marcada por la divulgación de cifras que mostraron que las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 10,000 durante la semana finalizada el 20 de ⁠diciembre, para una cifra desestacionalizada de 214,000. Economistas esperaban que las peticiones se situaran en 224,000.

La moneda mexicana cerró la jornada de este miércoles en 17.9418 pesos por dólar, con una depreciación de un 0.26% frente al cierre del martes, aunque todavía por debajo de la barrera clave de 18 unidades por billete verde.

A nivel local también se dieron ⁠a conocer datos laborales, aunque trazaron un escenario menos optimista que el de Estados Unidos: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo desestacionalizada de México se elevó el mes pasado a un 2.7% desde el 2.6% reportado en octubre.

"Los resultados de noviembre refuerzan las señales de una moderación gradual del mercado laboral hacia el cierre de 2025, lo que se mantiene en línea con el bajo crecimiento de la actividad económica observado en el año", dijo Monex Grupo Financiero.

Bolsa cierra con nuevo récord

La BMV, en tanto, alcanzó un nuevo hito este miércoles, en una jornada que tuvo una duración más corta de la habitual por Navidad.

El referencial índice S&P/BMV IPC ascendió un marginal 0.03% hasta los 65,616.43 puntos, un nuevo récord de cierre histórico, aunque durante el día llegó a subir hasta las 65,722.96 unidades.

La jornada registró un volumen de apenas 16.4 millones de acciones negociadas, muy por debajo del promedio diario de los últimos meses cercano a ⁠200 millones.

Los títulos de la cadena de tiendas por departamentos El Puerto de Liverpool encabezaron las alzas, con un 2.66% más a 103.43 ⁠pesos, seguidos por los del operador de restaurantes Alsea, que sumaron un 1.75% a 55.77 pesos.

Fuera del S&P/BMV IPC, los papeles de Ollamani, del empresario Emilio Azcárraga, ganaron un 2.08% a 82.83 pesos después de que anunció en la víspera que formó una alianza con el fondo de inversión estadounidense General Atlantic.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó tres puntos base a un 8.96%, por el contrario la tasa a 20 años subió siete, a un 9.61 por ciento.