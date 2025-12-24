Guía de 5 regalos para brindar en Navidad: de vodka de edición artística a champaña de colección

En Navidad y Año Nuevo, un buen regalo suele ser el que se abre en el momento exacto: cuando el brindis marca el inicio de la cena, el intercambio de regalos o la cuenta regresiva. Para acertar, conviene pensar en quién lo recibirá y cómo le gusta celebrar: ¿coctelería en casa, destilados para tomar solos, o burbujas para una ocasión especial? Esta guía reúne cinco botellas con historias y perfiles distintos, pensadas para regalar y compartir.

1) Absolut Vodka | Absolut Haring (340 pesos)

La nueva edición de Absolut rinde homenaje al artista neoyorquino Keith Haring con una botella que parece salida de una galería de arte.Foto: Cortesía

Para quienes disfrutan de los objetos con diseño, esta edición rinde homenaje a Keith Haring con una botella de estética de galería: relieves, tipografía intervenida y un QR que desbloquea archivos de la colaboración original de 1986. Además de ser pieza de colección, la marca propone recetas para la temporada, como Haring Collins y Haring Fizz, ideales para preparar tragos sencillos y fotogénicos.

2) PAMA® Pomegranate Liqueur (739 pesos)

PAMA®, tiñe de rubí al ser el primer licor auténtico de granada en el mundo.Foto: Cortesía

Si el plan es llevar algo para cócteles, PAMA se presenta como un licor de granada con un perfil equilibrado entre dulzor y acidez. Integra jugo de granadas californianas, vodka premium y un toque de tequila 100% agave. Su color rubí funciona bien en tragos refrescantes, y es una apuesta práctica para reuniones donde se busca servir bebidas con personalidad sin complicarse.

3) Chivas Regal | Crystalgold (748 pesos)

El Embajador Global de Chivas Regal, Charles Leclerc, acompaña el lanzamiento de Crystalgold.Foto: Cortesía Mark Cocksedge

Una opción para amantes del whisky que buscan algo distinto. Este lanzamiento apuesta por un proceso de filtración que elimina el color sin perder sabor, manteniendo la suavidad y complejidad asociadas a la marca. Puede tomarse solo, en las rocas o en cóctel. En el marco del lanzamiento, la marca sugiere el Crystalgold Spritz, que suma cítricos, flor de saúco, menta y champaña.

4) Tequila Loco Blanco (2,250 pesos)

Tequila Loco Blanco: un regalo para brindar con carácter y perfil fresco-cítrico en Navidad y Año Nuevo.Foto: Patricia Ortega

Para regalar a quien valora lo artesanal. Tequila Loco Blanco se presenta como una opción pensada para quienes buscan un tequila sin añejamiento, de perfil directo y versátil. Al ser un blanco, destaca por su frescura y por funcionar bien tanto en coctelería —desde una paloma hasta una margarita— como en un trago corto para apreciar su carácter. Su propuesta apunta a un consumo contemporáneo: fácil de integrar en reuniones, brindis y barras en casa, con un estilo que prioriza la claridad del sabor y la experiencia inmediata del tequila recién elaborado.

5) Dom Pérignon x Murakami Vintage 2015 (6,990 pesos)

El regalo “evento”: una champaña de colección que combina una añada específica con la colaboración artística de Murakami. Ideal para cerrar el año con burbujas y convertir la botella en recuerdo, incluso después del brindis.