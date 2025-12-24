Obstáculos en prueba piloto del IMSS limitan acceso a seguridad social en plataformas digitales

La reforma laboral diseñada para regular el trabajo en plataformas digitales, aunque histórica en su reconocimiento de la subordinación laboral, enfrenta una crisis de implementación que amenaza con convertirla en una simulación estadística.

En el reciente análisis realizado por la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) revela que el diseño actual de la prueba piloto, lejos de universalizar derechos, ha instaurado un filtro estructural que impide a la gran mayoría de los repartidores y conductores acceder a la seguridad social.

De acuerdo con el informe de la organización sindical, el desempeño del programa ha sido claramente insuficiente al considerar la magnitud del sector. El documento destaca que de un universo de un millón 199,202 personas registradas en las diversas plataformas digitales operantes en el país, únicamente 164,205 lograron acceder efectivamente a la seguridad social en el mejor mes del periodo analizado.

Esta cifra representa apenas el 13.69% del total de trabajadores potenciales, una proporción que se ha mantenido estancada alrededor del 10% durante los distintos cortes mensuales de la fase piloto.

El documento de la UNTA, que lidera Sergio Guerrero, destacó que el núcleo del problema radica en los denominados porcentajes de exclusión, un mecanismo técnico que reduce artificialmente el ingreso reconocido como salario para el cálculo del Salario Base de Cotización.

Según la UNTA, este diseño obliga a las personas trabajadoras a extender sus jornadas más allá de los límites constitucionales y legales como condición para ejercer un derecho que debería ser universal. El informe es tajante al señalar que la permanencia de estos porcentajes contradice el espíritu de la reforma y podría resultar incompatible con los artículos 1º, 4º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La precariedad se agudiza al observar las dimensiones sociales y de género. El estudio documenta que el acceso a la protección social queda condicionado a jornadas extenuantes y a una conexión constante, donde más del 70% de los trabajadores labora más de 30 horas semanales y cerca del 40% rebasa las 50 horas.

En este escenario, las mujeres son las más perjudicadas, pues solo el 6% de las personas que lograron cruzar el umbral de aseguramiento pertenecen a este sector.

Ante estos hallazgos, la organización gremial exhorta a la Secretaría del Trabajo a erradicar estos filtros para que la reforma sea una herramienta real de protección y no solo un mecanismo de reducción de obligaciones patronales