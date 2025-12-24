Jalisco espera derrama económica de 4,300 millones de pesos por turismo decembrino

Guadalajara, Jal. Durante el actual período vacacional decembrino, la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y los Pueblos Mágicos de Jalisco prevén incrementos en afluencia, derrama económica y ocupación hotelera, según proyecciones de la Secretaría de Turismo en la entidad (Secturjal).

De acuerdo con las estimaciones decembrinas 2025 elaboradas con datos de Datatur -el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-, durante esta temporada, la entidad recibirá más de 1.5 millones de visitantes, cifra que representa un incremento en la afluencia de 2.4% respecto a la misma temporada vacacional de 2024.

Dicha afluencia generará una derrama económica superior a 4,386 millones de pesos, con un crecimiento de 3%, mientras que la ocupación hotelera promedio alcanzará 60%; es decir, tres puntos porcentuales por arriba del año anterior.

En el caso de Guadalajara, se prevé una afluencia de 610,874 turistas durante el periodo vacacional comprendido del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

La derrama económica estimada asciende a 1,240 millones de pesos, con una ocupación hotelera de 60%, lo que consolida a la capital del estado como un destino estratégico para el turismo cultural y de reuniones.

Destino de playa

En tanto para Puerto Vallarta, principal destino de playa en el estado, se estima la llegada de 306,359 turistas. En este destino del Pacífico jalisciense se proyecta una derrama económica superior a los 2,175 millones de pesos, con un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que la ocupación hotelera alcanzará 85%, uno de los niveles más altos en la entidad durante la temporada decembrina.

“Las estimaciones para esta temporada decembrina confirman que Jalisco es un destino sólido y competitivo", indicó la seretaria de Turismo en el estado, Michelle Fridman Hirsch.

Pueblos Mágicos

Con relación a los 12 Pueblos Mágicos del estado, Secturjal estima una afluencia conjunta de 169,197 visitantes, lo que representa un incremento de 4% respecto a la temporada decembrina de 2024.

La derrama económica prevista es de 255.8 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 5%, mientras que la ocupación hotelera promedio alcanzará 41.8%; es decir, 3.6 puntos porcentuales más que el año anterior.

Destinos como Tapalpa, Mazamitla, Tequila, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste continúan consolidándose como atractivos clave para el turismo regional, reflejando una tendencia positiva en la preferencia de las y los visitantes durante la temporada decembrina.