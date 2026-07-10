Sheinbaum responde a Keiko Fujimori: Buscará restablecer las relaciones entre México y Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que su gobierno tiene la intención de retomar las relaciones diplomáticas con ⁠Perú, rotas el año pasado por ⁠el país andino luego de que México otorgara asilo a una exfuncionaria del destituido exmandatario Pedro Castillo.

En la víspera, Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia de Perú a fines de julio, anunció su deseo de reanudar las relaciones entre ambas naciones.

"Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Y qué bueno que tenga deseos la presidenta electa de recuperar la relación con México", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera.

"Dada sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar la relación", agregó la primera mandataria la mañana de este viernes.

México otorgó asilo en su embajada de Lima a la exprimera ministra de Castillo, Betssy Chávez, quien está siendo procesada por la justicia peruana por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento fallido de Castillo de cerrar el ⁠Congreso a finales de 2022.

La fiscalía ⁠ha solicitado 25 años de ⁠prisión para la exfuncionaria, que ha negado conocer en su momento el plan de ⁠Castillo, quien cumple una condena de 11 años de prisión.

México y Perú no tenían respectivos embajadores desde inicios de 2023 tras una disputa por el apoyo del gobierno mexicano a Castillo, a quien consideran un preso político.

El viernes, Sheinbaum Pardo mostró la noticia de que un grupo de expertos de la ONU concluyó en un ⁠documento publicado el jueves que la privación de la libertad de Castillo "es arbitraria", y consideró que "el remedio adecuado" sería dejarlo "inmediatamente en libertad" y ofrecerle una indemnización.