Aficionados a los vikingos alaban el espíritu, pero no la técnica, del "remo" noruego

Mientras ⁠el "remo" noruego arrasa en el Mundial antes de su partido de cuartos de final contra ⁠Inglaterra, los aficionados al mundo de los vikingos afirman que esta celebración tiene como objetivo animar al equipo y ganar juntos al más puro estilo nórdico antiguo.

Los hinchas noruegos esperan que ⁠los cánticos —inspirados en sus feroces antepasados vikingos, ⁠expertos navegantes— animen a su equipo a la victoria en el partido más importante de la historia del país, que se disputará el sábado en Miami.

Para celebrar la trayectoria de cuento de hadas de su equipo, los aficionados han interpretado el "remo vikingo" en la céntrica plaza de Times Square de Nueva York, a las puertas de los estadios antes de los partidos y en la capital, Oslo. "Me gusta mucho el "remo vikingo". Es un cántico estupendo. Anima a la gente, la pone en marcha", afirmó Knut Roger Brekke, responsable de eventos y voluntariado de la Fundación del Patrimonio Vikingo de Oseberg, en Tonsberg, al sur de Oslo.

La fundación ha construido una réplica a escala real del barco de Oseberg, una embarcación vikinga de 21.5 metros que fue descubierta en un yacimiento a las afueras de Tonsberg en 1903, lo que le ha brindado a Brekke numerosas oportunidades para practicar sus habilidades de remo.

Afirma que, aunque sus antepasados marineros habrían entendido perfectamente el ánimo de los aficionados, su técnica de remo los habría dejado rápidamente agotados.

"Si de verdad vas a remar en uno de estos barcos en alta mar, tienes que hacerlo durante horas y horas y horas y horas. Así que hay que tomárselo con calma. ⁠Hay que descansar un poco", explicó.

El barco original se ⁠construyó alrededor del año 820, pero más ⁠tarde fue arrastrado a tierra y utilizado como embarcación funeraria para dos mujeres poderosas. La réplica, el Saga Oseberg, ⁠se terminó de construir en 2012 y se utiliza para realizar visitas guiadas. Una victoria en el partido del sábado contra Inglaterra supondría un enfrentamiento con Argentina —triple campeona del mundo— o con Suiza, y llevaría a Noruega a un terreno desconocido.

El equipo nunca ha pasado de los octavos de final y los aficionados en su país esperan que la aventura de Noruega en el Mundial dé un impulso a la cultura vikinga. "El espíritu vikingo consiste en querer ganar y hacerlo juntos", afirmó ⁠Ole Harald Flaten, jefe de proyecto de la Fundación del Patrimonio. "Esperemos que haya muchísima gente que quiera remar en un barco vikingo después de que Noruega haya ganado el Mundial".