Bolsa mexicana avanza con fuerza; rebota tras una racha de tres sesiones con pérdidas

Las bolsas de valores de México avanzan en la jornada de cierre de semana. Los índices locales suben después de una racha de tres sesiones con pérdidas, en un mercado atento a los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.90% a 66,703.72 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.93% a 1,342.43.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de Gentera, con 3.24% a 40.52 pesos, seguidas por las de BanBajío, con 2.04% a 56.07 pesos, seguida del gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 1.77% a 23.04.

"Aunque los indicadores técnicos siguen mostrando señales de debilidad, el índice de fuerza relativa (RSI) para el S&P/BMV IPC ya se encuentra en niveles de sobreventa, por lo que podría darse un rebote técnico", explicaron analistas de la firma CopKapital.