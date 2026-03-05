Bolsa mexicana retrocede 2% con atención al conflicto en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México negocian con fuertes pérdidas la mañana del jueves. Los índices accionarios locales bajan en un mercado atento a la información sobre la guerra contra Irán. El nerviosismo por los posibles efectos económicos del conflicto golpea al mercado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 2.02% a 69,007.23 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 2.04% al nivel de 1,367.96 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia casi todos los valores se negocian con pérdidas. Los títulos de las mineras lideran los descensos, con Industrias Peñoles bajando 5.46% a 946.01 pesos, y Grupo México cediendo 4.17% a 204.09 pesos, impactadas por el avance del dólar.

Los inversionistas se muestran preocupados nuevamente por los posibles efectos que tendrá la guerra en la economía. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, dijo ayer en una sesión informativa con periodistas que el conflicto podría extenderse por ocho semanas.