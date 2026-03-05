Confianza del consumidor cae en febrero; consumidores ven menos posibilidades de ahorrar que en 2025

La confianza del consumidor se redujo en febrero de 2026, debido a una peor percepción de los consumidores respecto a la situación económica del país y de sus hogares en el presente y el futuro.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44.4 puntos en febrero de 2026, una baja de 2 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior.

En su comparación mensual (vs enero de 2026), el ICC presentó un crecimiento de 0.3 puntos, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ICC mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas.

Peor percepción de la economía nacional

Al interior de ICC, el componente que evalúa la percepción de los consumidores respecto a la situación económica del país esperada dentro de un año fue el que tuvo el mayor retroceso anual (4.7 puntos), aunque tuvo un incremento mensual de 0.9 puntos.

En tanto que la percepción de los consumidores mexicanos sobre la situación económica del país actualmente comparada con la que tenían hace un año sufrió una baja de 2.5 puntos en su comparación con febrero de 2025, pero se recuperó 0.9 puntos respecto a enero de 2026.

Por su parte, la percepción sobre la situación económica de los miembros de sus hogares esperada en un año bajó 1.9 puntos anual y 0.4 puntos mensual, siendo el único de los cinco componentes del ICC que tuvo una caída en su comparación anual y mensual durante febrero de 2026.

Mientras que la percepción de la situación económica de los miembros de sus hogares en el momento actual comparada con la que tenían hace un año sufrió una baja anual de 0.9 puntos pero se recuperó 0.3 puntos respecto a enero de 2026.

Finalmente, el indicador que capta la posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar de realizar compras de bienes durables solo se redujo 0.3 puntos respecto a febrero de 2025 y se mantuvo sin cambios respecto a enero de 2026.

Consumidores ven menos posibilidades de ahorrar

Mientras que en los 10 indicadores complementarios sobre la confianza del consumidor, destaca una caída anual de 2.8 puntos en las posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos durante febrero de 2026.

Cabe aclarar que dicho indicador complementario tuvo una recuperación mensual de 1.4 puntos, es decir, comparado con enero de 2026.

Finalmente, la confianza de los consumidores sobre la situación del empleo en el país en el próximo año empeoró 2 puntos respecto a la que se tenía en febrero de 2025, pero mejoró 0.5 puntos comparada con la que se tenía hace un mes.