Gabriela Cuevas aclara que la FIFA no canceló sino "liberó reservas" de habitaciones para el Mundial

Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de marzo, la representante de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, aclaró que el organismo internacional no canceló habitaciones de hotel en el país, sino que únicamente realizó una liberación administrativa de las eservas.

La funcionaria explicó que la FIFA reservó bloques de hospedaje con varios años de anticipación en distintas ciudades sede, bajo contratos con tarifas cancelables y plazos definidos.

Al vencer dichos plazos y debido a que algunos grupos aún no han confirmado su participación, como delegaciones oficiales, árbitros, personal técnico o representantes gubernamentales, el organismo decidió liberar las habitaciones que permanecían sin asignación.

“Todavía no todo está definido; el balón sigue en juego sobre qué países participarán finalmente. Por eso se liberaron algunas habitaciones, pero no hay ningún riesgo para el turismo”, afirmó Cuevas. La liberación de habitaciones se realizó de forma equitativa en las tres sedes mexicanas del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Gobierno descarta afectaciones al turismo rumbo al Mundial

Las autoridades federales descartaron que esta situación sea un problema para el sector turístico o para la organización del torneo. Cuevas subrayó que México mantiene altos niveles de interés internacional como destino turístico y como sede de la Copa del Mundo.

Incluso recomendó a los aficionados aprovechar la disponibilidad de habitaciones, ya que se prevé que vuelvan a ocuparse rápidamente conforme avance el proceso de venta de boletos y acreditaciones oficiales.

Recordó además que, tras la tercera fase de venta de entradas, dos de los cuatro partidos más solicitados a nivel global se disputarán en México, específicamente en Ciudad de México y Guadalajara.

Turismo aclara polémica sobre supuestas cancelaciones

Cabe recordar que el día de ayer, luego de que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México informó que alrededor de 800 habitaciones, equivalentes al 40% de las reservas previstas, habían sido canceladas a unos 100 días del inicio del Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Turismo revisar la información.

Posteriormente, tanto la Secretaría de Turismo federal como la de la Ciudad de México confirmaron que no se trató de cancelaciones, sino de un proceso normal dentro de la planeación logística del evento.

De acuerdo con las autoridades, la FIFA suele asegurar bloques de habitaciones con al menos dos años de anticipación para garantizar precios estables y facilitar la organización del torneo. Cuando los plazos contractuales vencen y algunos grupos no han confirmado su participación, las habitaciones se liberan para que los hoteles puedan ofrecerlas al público.

Además, este procedimiento se aplica en todas las ciudades sede del Mundial, no solo en México, y permite que los espacios no requeridos finalmente puedan ser utilizados por turistas que viajarán por su cuenta al evento.

FIFA reconoce avances en seguridad y logística del Mundial

En paralelo, el Gobierno federal informó que representantes de la FIFA sostuvieron una reunión con el gabinete de seguridad para revisar los preparativos rumbo al Mundial de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el encuentro fue positivo y que los representantes del organismo quedaron satisfechos con los avances en materia de seguridad y movilidad.

“Fue una muy buena reunión, se quedaron muy contentos. Tenían preguntas sobre cómo iba a funcionar la seguridad y también sobre temas de movilidad para evitar tráfico hacia los estadios”, explicó.

Durante el encuentro, encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se revisaron protocolos de inteligencia, logística operativa y coordinación entre autoridades federales y estatales.

Preparativos para el Mundial 2026 avanzan con coordinación federal

Las autoridades detallaron que se trabaja en estrategias de seguridad, transporte y control migratorio para garantizar la llegada y movilidad de visitantes internacionales.

Entre las acciones previstas se incluyen operativos de tránsito, transporte especial hacia los estadios, mejoras en señalización y reforzamiento de la seguridad en aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras terminales cercanas.

También se implementarán protocolos para facilitar el ingreso, estancia y salida del país de delegaciones deportivas, prensa internacional y aficionados.

El Gobierno federal reiteró que México cuenta con “todas las condiciones” para recibir el torneo, el cual comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca.