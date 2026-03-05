Wall Street retoma los descensos con la atención en Oriente Medio y los precios del petróleo

Los tres principales índices de Wall Street negocia con pérdidas la mañana de este jueves. El mercado retoma las pérdidas, con la atención del mercado en las noticias sobre el conflicto en Oriente Medio y el aumento de los precios internacionales del petróleo.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 1.08% a 48,214.62 unidades. El S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.43% a 6,839.88 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cede 0.14% con 22,774.77.

El dólar sube como refugio y los precios del petróleo se disparan 5% al llegar al sexto día de la guerra contra Irán. "Los activos de riesgo vuelven a tener dificultades tras el repunte de ayer. Parece evidente que no habrá una solución rápida", dijo ING en un reporte.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en una sesión informativa con periodistas ayer que Estados Unidos está ganando "decisivamente” el conflicto y que están llegando más fuerzas a la región. Sin embargo, advirtió de que podría extenderse unas ocho semanas.

Mientras tanto, los inversionistas siguen atentos a la información económica. Más temprano se conoció que el número semanal de nuevas solicitudes de apoyo por desempleo estadounidense se mantuvo estable en 213,000 la semana pasada. Se esperaban 215,000.

Estos datos anteceden al reporte oficial de empleo que se publicarán mañana, que incluye las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora, datos clave para las siguientes decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó oficialmente a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed. Sólo resta la aprobación del Senado, donde algunos miembros quieren esperar en medio de las investigaciones penales contra Jerome Powell.

"El complejo escenario geopolítico relega la decisión a un segundo plano en los medios; sin embargo, este cambio en la presidencia de la Fed tiene el potencial de generar un impacto contundente", dijo Wilfredo Rodriguez, director de operaciones en Excent Capital.