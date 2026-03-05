Sheinbaum propuso a Coca-Cola usar más azúcar mexicana en sus refrescos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que durante su reciente reunión con directivos de The Coca‑Cola Company abordó temas relacionados con el uso de azúcar en las bebidas, el consumo y reciclaje de agua en sus plantas.

Durante la conferencia mañanera, la primera mandataria explicó que durante el encuentro planteó a la compañía su preocupación por el uso de jarabe de fructosa —en gran parte importado— en la elaboración de refrescos, en lugar de azúcar de caña producida en México.

“Yo les pedí… el refresco usa mucha fructuosa que la mayoría es importada. Y cada vez usa menos azúcar producida en México”, señaló. Agregó que incluso cuando se utiliza azúcar de caña, “sabe distinto el refresco”.

Sheinbaum Pardo aclaró que el consumo elevado de azúcar representa riesgos para la salud, aunque indicó que serán los especialistas quienes determinen los efectos específicos. “Mucho azúcar, mucho consumo, pues siempre hace daño”, afirmó.

La presidenta explicó que uno de los temas centrales de la conversación fue el precio actual del azúcar en el mercado y la posibilidad de que la industria refresquera incremente su utilización en lugar de fructosa.

Uso y reciclaje del agua

Otro de los temas abordados, hace uno días en Palacio Nacional, fue el manejo del agua en las plantas de la empresa. La presidenta explicó que la compañía presentó las medidas de reciclaje que utiliza en sus procesos productivos.

Según lo expuesto por la titular del Ejecutivo federal, la empresa aseguró que la calidad del agua que descarga en sus procesos industriales cumple con estándares superiores a los establecidos por la norma ambiental mexicana.

Indicó que dichas descargas se encuentran por encima de los parámetros establecidos en la NOM‑001‑SEMARNAT.

Además, explicó que cada nueva planta industrial deberá contar con su respectiva evaluación de impacto ambiental, la cual se tramita principalmente a nivel estatal y contempla medidas relacionadas con el reciclaje y manejo del agua.

Finalmente, señaló que posteriormente se darán a conocer las ubicaciones de las nuevas instalaciones que forman parte del plan de inversión anunciado por la empresa en México.