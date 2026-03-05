Peso mexicano cae frente al dólar en un mercado atento al sexto día de la guerra contra Irán

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local cae en un mercado que se mantiene atento a las noticias sobre la nueva guerra en Oriente Medio, mientras estudia los datos a la espera de cifras clave sobre empleo en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.6672 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5592 unidades ayer, con el cierre oficial del Banco de México (Banxico), eso significa para la moneda una caída de 10.80 centavos, equivalentes a 0.62 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.7075 unidades y un nivel mínimo de 17.5720. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, sube 0.33% a 99.14 unidades.

Dólar sube como refugio

De acuerdo con reportes de Reuters, Israel planea atacar bases subterráneas iraníes como una segunda fase de la guerra. Fue derribado un misil que se dirigía al espacio aéreo turco, lo que elevó el nerviosismo ante la posibilidad de que se alcance a un miembro de la OTAN.

El dólar reanuda su avance generalizado tras el breve retroceso desde máximos de tres meses, debido al nerviosismo por las repercusiones del conflicto. El dólar ha avanzado casi 1.3% esta semana, a medida que la búsqueda de refugio se mantiene en el sexto día de guerra.

"El peso mexicano opera bajo presión a medida que los inversionistas continúan demandando refugio en el dólar, ante el conflicto en Oriente Medio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.52 y 17.74 respectivamente", dijo en una nota Monex Grupo Financiero.

Cifras de empleo en EU

Los operadores también asimilan cifras de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo ⁠en Estados Unidos que se ⁠mantuvieron sin ⁠cambios en 213,000 la semana pasada. Economistas ⁠encuestados por Reuters proyectaban que se situarían en 215,000 nuevas solicitudes.

Las cifras anteceden al reporte oficial de empleo estadounidense que se publicará mañana. El reporte incluye las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora, fundamentales para las decisiones política monetaria de la Reserva Federal (Fed).