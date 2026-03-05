Nissan renueva sus autos estrella en México: Revela sus sedanes Versa y Sentra 2026

Con el relanzamiento de sus sedanes Versa y Sentra que incluyen mayor tecnología y seguridad en el manejo, Nissan en México arranca una nueva era de sus vehículos durante el 2026, para la renovación completa de su portafolio en 11 de sus unidades, cuyo reto es seguir como “la automotriz favorita de los mexicanos”.

Bajo el concepto "La Noche de los Sedanes", la marca japonesa arrancó un proceso de transformación profunda en el país, al celebrar 18 años de liderazgo ininterrumpido en el mercado mexicano y bajo la advertencia que “no se quedará estático” frente a la reestructura global.

“En Nissan se trata de no quedarse quietos. Se trata de retar lo que nosotros mismos hemos establecido como estándares de la industria”, afirmó Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti.

El directivo señaló que esta evolución se basa en cuatro pilares fundamentales que han hecho fuerte a la marca en el territorio nacional: calidad; confiabilidad; durabilidad; seguridad y Más Versa que nunca (el vehículo favorito de los mexicanos al ser el más vendido en el país).

Nissan en México no pretende quedarse estática a pesar de su dominio en el mercado, acotó Centeno. Además, dijo, se remontarán las unidades, pero se mantiene los precios del modelo previo.

Por ello, la marca japonesa que presenta ajustes de producción a nivel mundial presentó el capítulo 1 de “Nissan Reveals”, el nuevo formato de presentaciones de la marca. El presidente de Nissan explicó que este movimiento no es sólo un lanzamiento de producto, sino el inicio de una renovación total del portafolio que busca "destruir lo impensable" y elevar los estándares de diseño y seguridad que la marca ha establecido en el país.

“Nissan Versa y Nissan Sentra han acompañado a generaciones de mexicanos y hoy inician una nueva etapa en su historia. Estas nuevas versiones reflejan la capacidad de innovación de la marca y nuestro compromiso por ofrecer vehículos que marcan la diferencia en el segmento de los sedanes”, señaló Rodrigo Centeno.

La renovación del portafolio define el rumbo de la compañía: “Hoy vinimos a hacer Versa más Versa que nunca y a hacer de Sentra un vehículo que tiene todo bajo su control”, unidades que se producen en la planta de Aguascalientes y representan el 40% de sus ventas.

La nueva generación de Nissan Sentra 2026 destaca por un diseño exterior completamente renovado que combina dinamismo y sofisticación. Incorpora una parrilla en negro brillante con un trazo más agresivo, faros LED con proyección que mejoran la visibilidad hasta en un 53%, y una caída de techo más pronunciada que le da una silueta elegante y deportiva.

En tanto, Versa 2026 llega con una actualización integral que reafirma su liderazgo dentro del segmento de sedanes subcompactos, manteniendo el título del vehículo más vendido de México y sumando ya quince años consecutivos como líder en el mercado.

Su diseño exterior estrena una parrilla y fascia renovadas que adoptan el ADN global de la marca, creando un frente más moderno e imponente. Los faros y calaveras LED con función Follow Me Home mejoran la visibilidad y aportan presencia, mientras que los rines de aluminio de 17” otorgan una postura más sólida en carretera.