Hacienda aumenta estímulo fiscal a gasolinas: Esto pagarás de IEPS del 25 al 31 de julio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal a la gasolina Magna y a la Premium, además de un incremento en el apoyo para el diésel durante la semana del sábado 25 de julio al viernes 31 de julio. Esto ante el repunte de los precios internacionales del petróleo a raíz del intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Ante esto, los automovilistas pagarán menos impuestos durante este periodo.

¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?

De acuerdo con lo publicado la tarde de este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna: 2.56 pesos por litro, 1.07 pesos más que la semana anterior.

Gasolina Premium: 1.70 pesos por litro, 1.24 pesos más que la semana pasada.

Diésel: 5.27 pesos por litro, 1.54 pesos más que la semana anterior.

Los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna: 4.14 pesos por litro, el 61.82% de la cuota completa.

Gasolina Premium: 3.96 pesos por litro, el 69.94% de la cuota completa.

Diésel: 2.09 pesos por litro, el 28.42% de la cuota completa.

Precios de las gasolinas en México

De acuerdo con datos de PETROIntelligence, este viernes el diésel tiene un precio promedio de venta a nivel nacional de 27.06 pesos por litro, mientras que la gasolina Magna o regular se vende en 23.69 pesos por litro.

Mientras tanto, la gasolina Premium se ubica en un precio promedio de 28.51 pesos por litro.

Precios referenciales del petróleo aumentan en la semana por ataques entre EU e Irán

Pese a que este viernes los precios habían bajado, ya que el mercado minimizó los riesgos de perturbación del suministro en el mar Rojo tras declaraciones de los rebeldes hutíes de Yemen, en la semana tuvieron un fuerte repunte.

Después del cierre de este viernes, se conoció que un barco saudita sufrió daños leves en el casco debido a un ataque mientras navegaba por el mar Rojo, según informó un responsable de transporte a los medios estatales.

La importancia de este paso estratégico ha aumentado desde el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.